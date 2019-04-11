G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



還記得去年為了紀念35周年，G-Shock推出了透明表殼的黃金冰川系列嗎？如果扼腕當時沒入手的話，那麼就不能再錯過為了迎接春天的到來，推出的Clear Skeleton系列腕表，一樣有著大家喜愛的「透明感」。

春天到來了，因此G-Shock選在此時推出全新的Clear Skeleton系列腕表，就如同其名每一款都有著半透明或是全透明的表殼。這是品牌自八〇年代的表款中獲得啟發，運用半透明材質襯托出鮮豔色彩及金屬鏡面的表盤設計，打造出獨特的復古風格。最多人關注的就是灰色調的DW-5600SK-1、DW-6900SK-1以及GA-700SK-1A三款腕表，在半透明跟不透明的材質相互搭配下，忠實的反映出當時的流行美學。但經過品牌重新演繹之後，不管哪一款都會讓人想入手。