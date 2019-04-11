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G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32聯合報 記者曾智緯╱即時報導

還記得去年為了紀念35周年，G-Shock推出了透明表殼的黃金冰川系列嗎？如果扼腕當時沒入手的話，那麼就不能再錯過為了迎接春天的到來，推出的Clear Skeleton系列腕表，一樣有著大家喜愛的「透明感」。

春天到來了，因此G-Shock選在此時推出全新的Clear Skeleton系列腕表，就如同其名每一款都有著半透明或是全透明的表殼。這是品牌自八〇年代的表款中獲得啟發，運用半透明材質襯托出鮮豔色彩及金屬鏡面的表盤設計，打造出獨特的復古風格。最多人關注的就是灰色調的DW-5600SK-1、DW-6900SK-1以及GA-700SK-1A三款腕表，在半透明跟不透明的材質相互搭配下，忠實的反映出當時的流行美學。但經過品牌重新演繹之後，不管哪一款都會讓人想入手。

而GA-400SK-1A4與GA-400SK-1A9這兩款腕表，則分別搭配了顯眼的半透明螢光桃紅與黃的表殼，和半透明黑、透明的表帶，形成強烈的對比，凸顯了年輕的氣息。全系列功能上維持G-Shock既有的耐衝擊構造、防水200公尺、LED照明…等設計概念，更搭載世界時間、計時碼表、倒數計時…等多項功能，好看與實用性兼具。

G-Shock GA-400SK-1A9腕表4,500元。圖／Casio提供
G-Shock GA-400SK-1A9腕表4,500元。圖／Casio提供
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G-Shock GA-400SK-1A4腕表4,500元。圖／Casio提供
G-Shock GA-400SK-1A4腕表4,500元。圖／Casio提供
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G-Shock DW-6900SK-1腕表2,800元。圖／Casio提供
G-Shock DW-6900SK-1腕表2,800元。圖／Casio提供
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為了迎接春天的到來，G-Shock推出Clear Skeleton系列腕表。圖／...
為了迎接春天的到來，G-Shock推出Clear Skeleton系列腕表。圖／Casio提供
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G-Shock GA-700SK-1A腕表4,200元。圖／Casio提供
G-Shock GA-700SK-1A腕表4,200元。圖／Casio提供
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G-Shock DW-5600SK-1腕表2,800元。圖／Casio提供
G-Shock DW-5600SK-1腕表2,800元。圖／Casio提供
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