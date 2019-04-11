團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



基本百搭的白鞋能有幾種樣貌？鞋子除了穿搭還能有哪些可能？台灣團團文創與西班牙品牌CAMPER攜手發起「CAMPER TIMELESSNESS台灣青年創作展」，邀請12組不同領域的創作者，針對「TIMELESSNESS」一詞展示無限想像力，為CAMPER個系列白色鞋款換上嶄新的樣貌，也傳遞出台灣年輕世代的藝術活力。

這次12組創作者分別來自時尚、裝置藝術、音樂界等多元領域，包括時尚造型師周筱筑、嘻哈音樂人汪庭蔚（T.I.G鐵巨人）、植物裝置藝術家李霽、刺青師孫士恩、視覺藝術創作者陳純虹、氣味設計師張葳、金工設計師蔡依珊等等。有別於以往較多是將鞋子當作畫紙的純塗鴉方式，這12組創作者充分發揮自己所擅長的技術和呈現方式，讓創作更多變。像個人造型向來非常前衛獨特的周筱筑，就選擇CAMPER Pix白靴款搭配二手衣、透明壓克力箱及電動轉盤傳遞快時尚浪潮所造成的過度購物、浪費現象。植物裝置藝術家李霽則是利用植物、假牙裝飾CAMPER Brutus鞋款，描繪他心中的monster。金工設計師蔡依珊，選擇紅銅做出一顆顆樹，圍繞、乘載著CAMPER Runner Up鞋款，象徵人生中的道路。而他們也在展前化身模特兒，參與品牌2019春夏最新系列鞋款形象拍攝。

策展人馮亞敏表示西門町的街頭塗鴉讓她意識到在地文化的力量，也感受到年輕一代的生活態度日漸成為文化的發聲者，然而巷弄裡不只有塗鴉藝術，一間間麻雀雖小五臟俱全的工作室座落，這些工作室的主理人擁有無限的創作力，默默地為台灣這塊土地注入新的能量。」她希望能整合、凝聚台灣的年輕創作者的能量，並找到屬於台灣在地文化的新態度與新節奏。藉由「CAMPER TIMELESSNESS台灣青年創作展」這類與時尚品牌合作的活動，提高台灣創意人才的國際能見度。