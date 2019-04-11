親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融打擊率全隊最高 再戰軟銀值得期待

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

選對寢具讓妳睡到自然醒　Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

睡到自然醒，是現代人生活上，夢寐以求的事情，總是追求著要睡飽、睡好來滿足自己一天下來的疲憊，才能達到自己身心靈平衡。寢具品牌Wedgwood春夏新品寢飾發表以自然界的元素，來襯托春夏盎然氣息。以詩意觸動為主題的寢具，讓人在春夏這個季節，有著輕快而舒適的感覺。

要達到五感都能滿足，就必須把自己的臥室變成你生活的避風港，不管是聽覺、嗅覺、視覺、觸覺都必須面面俱到，才會擁有著美好的睡眠品質。Wedgwood今年春夏新品寢飾，詩意登場。

Jade Butterfly蝶舞刺繡床組、清楊刺繡床組

有著舞動的舞蝶與楊柳構圖來凸顯著春意盎然，加上精湛的刺繡工藝，讓圖騰刺繡更栩栩如生，展現了生機盎然。清新的藍色蝶舞床寢邂逅麗緻的粉色清楊床組，就猶如詩畫般的譜出春夏的美景，讓你在睡眠上滿足了視覺的饗宴，觸感更是極佳。

Tonquin東方綺想緹花床組

Wedgwood最具代表性的花卉題材，有著中國元素的浪漫，讓牡丹、梅菊、蘋果花的刺繡，活靈活現地展現在這次繡工法上，更顯立體，剛好是春夏時節，最展現季節的一款。

Cornucopia 豐饒之角印花床組

象徵著豐收滿益的豐饒之角圖騰，有著美妙的勾勒線條，交錯著藍色的溫柔調性，更能體現出古典的雍容大器。

Cornucopia 豐饒之角刺繡床組

以純白與淺灰、深灰的色彩交錯繡線，經過了許多道的精密工法交織繡出立體的羊角，色彩中更展現了希臘神話的神秘與豐盛。

蝶舞、清楊10件刺繡床組 (含限定款蝶舞刺繡抱枕&枕芯) 、21,800元。圖／...
蝶舞、清楊10件刺繡床組 (含限定款蝶舞刺繡抱枕&枕芯) 、21,800元。圖／Wedgwood提供
分享
蝶舞四件式刺繡床組、清楊四件式刺繡床組、13,800元。圖／Wedgwood提供
蝶舞四件式刺繡床組、清楊四件式刺繡床組、13,800元。圖／Wedgwood提供
分享
豐饒之角印花四件式床組、32,800元。圖／Wedgwood提供
豐饒之角印花四件式床組、32,800元。圖／Wedgwood提供
分享
東方綺想四件式緹花床組、32,800元。圖／Wedgwood提供
東方綺想四件式緹花床組、32,800元。圖／Wedgwood提供
分享

睡眠希臘

相關新聞

俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53

團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48

Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27

美食家帶路 體驗乾隆淮揚菜

2019-04-11 14:37

聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳

2019-04-11 13:48

米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

伯朗咖啡全系列商品買一送一 4月天天第二杯半價

2019-04-11 12:19

青年社區參與計畫 最高25萬行動金

2019-04-11 11:34

搭高鐵回家孝順媽媽 母親節大學生有5折優惠列車

2019-04-11 11:30

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07

米其林光環加持 餐廳是否漲價受關注

2019-04-11 01:05

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

台北米其林／24餐廳摘星 規模超越去年

2019-04-11 00:36

台北米其林／「餐點一致性」 摘星最大挑戰

2019-04-11 00:35

米其林主廚心聲／比起摘星 留住星星更不易

2019-04-10 23:50

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

11道製茶工法！原萃「鐵觀音」19元可嘗鮮　烏龍茶配方大升級

2019-04-10 21:55

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

域峰表助攻！魏華萱挑戰Challenge Taiwan鐵人賽

2019-04-10 19:33

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

台灣之光！這瓶頭皮淨化液唯一入選2019英國「美妝奧斯卡」

2019-04-10 19:07

2019米其林／MUME再摘一星！4月剛換新菜單　台灣客變多

2019-04-10 18:32

2019米其林／頤宮何以連兩年穩坐三星？

2019-04-10 18:28

2019米其林／主廚林明健不追逐潮流 LONGTAIL再奪一星

2019-04-10 18:25

2019米其林／大三元酒樓再摘一星！快看星級主廚推薦必吃招牌菜

2019-04-10 18:01

「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」雲朵般鬆軟 只賣到4/19！

2019-04-10 17:36

車勝元帥搭De Beers珠寶 自誇「怎麼那麼帥又好看！」

2019-04-10 16:51

2019米其林／美食家評摘星餐廳 菜做得細就被肯定

2019-04-10 16:44

2019米其林／打造「美好的壽司」 鮨隆開業不到兩年 蟬聯兩屆米其林

2019-04-10 16:31

2019米其林／台南擔仔麵摘星 美食家王瑞瑤：「密探來晚了！」

2019-04-10 16:24

2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43
看更多

熱門文章

黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

愛因斯坦相對論沒錯！ 人類歷史首張黑洞照片作證

2019-04-10 22:23

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

黑洞影像如照片失焦？孫維新解答科學家感動的原因

2019-04-10 22:46

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

全球六城市同步 人類史上首張黑洞照片將曝光

2019-04-10 19:49

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00

黑洞引力強光線無法穿透 觀測難度高更添神秘

2019-04-10 21:57

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

變天了！北台下雨轉涼 明降10度

2019-04-10 21:41

你是早上或晚上洗澡？早起洗澡的人較有創造力，晚上洗澡可解決這問題

2019-04-10 22:06

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

一連3天檢出非洲豬瘟海漂豬 應變中心：疫情嚴峻

2019-04-10 17:11

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

網紅直播吃飯糰噎到 醫師教你自救法

2019-04-10 17:43

還有45天！台灣成為亞洲第一個同性合法結婚國家

2019-04-10 17:14

台北米其林添5位「星」同學 它們好吃在哪？

2019-04-10 16:55

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

撫慰家屬 用尊重送走器捐者

2019-04-10 23:37

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

蔡英文總統與全球八萬人 一起看首度曝光的黑洞照

2019-04-10 22:28

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top