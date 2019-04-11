選對寢具讓妳睡到自然醒 Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



睡到自然醒，是現代人生活上，夢寐以求的事情，總是追求著要睡飽、睡好來滿足自己一天下來的疲憊，才能達到自己身心靈平衡。寢具品牌Wedgwood春夏新品寢飾發表以自然界的元素，來襯托春夏盎然氣息。以詩意觸動為主題的寢具，讓人在春夏這個季節，有著輕快而舒適的感覺。

要達到五感都能滿足，就必須把自己的臥室變成你生活的避風港，不管是聽覺、嗅覺、視覺、觸覺都必須面面俱到，才會擁有著美好的睡眠品質。Wedgwood今年春夏新品寢飾，詩意登場。

Jade Butterfly蝶舞刺繡床組、清楊刺繡床組

有著舞動的舞蝶與楊柳構圖來凸顯著春意盎然，加上精湛的刺繡工藝，讓圖騰刺繡更栩栩如生，展現了生機盎然。清新的藍色蝶舞床寢邂逅麗緻的粉色清楊床組，就猶如詩畫般的譜出春夏的美景，讓你在睡眠上滿足了視覺的饗宴，觸感更是極佳。

Tonquin東方綺想緹花床組

Wedgwood最具代表性的花卉題材，有著中國元素的浪漫，讓牡丹、梅菊、蘋果花的刺繡，活靈活現地展現在這次繡工法上，更顯立體，剛好是春夏時節，最展現季節的一款。

Cornucopia 豐饒之角印花床組

象徵著豐收滿益的豐饒之角圖騰，有著美妙的勾勒線條，交錯著藍色的溫柔調性，更能體現出古典的雍容大器。

Cornucopia 豐饒之角刺繡床組