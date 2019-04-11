Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



擅長於各種高級訂製服工藝的迪奧（Dior）此次延續同樣精神，運用於全新的Grand Bal Couture腕表，讓女性消費者都能打造出自己心中最夢幻的表款。

Dior的Grand Bal系列腕表，過去就是以融入高級訂製服的各種技巧而聞名，不過今年品牌更進階，提供品牌的粉絲更全面性的服務。讓這系列的腕表也能客製化，不同於其他品牌僅能更動部分的配置，全新的Grand Bal Couture表款，從表殼、表圈、底蓋、自動盤擺舵、表盤和指針材質到表帶，都能完全的由消費者自行決定。而且組成腕表的每個部件，都有十餘項的選擇，例如光是表殼就有16種的材質搭配，因此不含表帶就有多達500萬種的組合，底蓋上更能鐫刻屬於個人的數字、字母，Dior確信每位皆能找到自己喜愛的樣式。