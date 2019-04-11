Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表
擅長於各種高級訂製服工藝的迪奧（Dior）此次延續同樣精神，運用於全新的Grand Bal Couture腕表，讓女性消費者都能打造出自己心中最夢幻的表款。
Dior的Grand Bal系列腕表，過去就是以融入高級訂製服的各種技巧而聞名，不過今年品牌更進階，提供品牌的粉絲更全面性的服務。讓這系列的腕表也能客製化，不同於其他品牌僅能更動部分的配置，全新的Grand Bal Couture表款，從表殼、表圈、底蓋、自動盤擺舵、表盤和指針材質到表帶，都能完全的由消費者自行決定。而且組成腕表的每個部件，都有十餘項的選擇，例如光是表殼就有16種的材質搭配，因此不含表帶就有多達500萬種的組合，底蓋上更能鐫刻屬於個人的數字、字母，Dior確信每位皆能找到自己喜愛的樣式。
也因為如此，Dior還特別打造了一組Grand Bal Couture訂製箱，能陳列不同材質的表盤、表帶和擺舵等，讓消費者能更清楚的得知搭配起來的質感，並由品牌服務人員，操作特別開發的應用程式，進行最後的確認。而台灣跟香港成為亞洲唯二，有提供Grand Bal Couture訂製箱巡迴服務的國家，客單價將從約100萬元起跳，如同戴在手上的高級訂製服。據品牌方表示，台灣不乏喜愛Grand Bal腕表的藏家，對於推出完全訂製的配置，都十分的驚喜。據了解在開放賞表的時段很快就被預約一空，而且已有豪客決定客製高達約600萬元的表款，個人化的吸引力可見一斑。
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