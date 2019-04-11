Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



Dyson最新推出的無線手持吸塵器V11正式在台開賣，原本就非常強勁的吸力再向上提升20%、續航力最長還是可使用1小時之外，最吸引人的更新就是在機身後方多了LCD彩色顯示螢幕，能隨時檢視吸塵器剩餘電力與狀態，還有最新款搭載「動態負載感應器」的High Torque高扭矩吸頭，讓V11可以更輕鬆隨地板材質變化自動幫你調整吸力。

Dyson V11外型大致延續的V10的結構設計，維持直線氣流路徑，馬達部分則採用新款的V11數位馬達，並透過加大S形葉輪、三重擴散器設計，讓吸力再提升20%。而機身後方新增的LCD顯示螢幕，則考量到以往消費者對使用時間的疑慮，不僅可即時顯示目前吸力模式，還能精確地以秒為單位顯示剩餘時間，若需要清潔集塵筒或是更換濾網，也會在螢幕上顯示提示訊息。

雖然Dyson V11外觀與前一代相比沒有太大變化，但內部智慧功能可說是大大提升。搭載全新3顆微處理器，分別位於高扭矩吸頭、V11數位馬達，以及電池之中，三者同步互聯形成智慧系統，每秒提供8,000次吸塵系統監測，加上高扭矩吸頭內建的動態負載感應器，經由偵測到不同地板類型的阻力自動調整吸力，除了使用起來更輕鬆，也不會浪費電力。