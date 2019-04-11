奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



在網路上票選為泰國必買零食的「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」，現在不用瘋代購，台灣就買得到！原本只在泰國、新加坡、馬來西亞地區限定販售，即日起全家便利商店獨家上市；最大特色是將奶茶的風味巧妙地融入威化餅中，成為奶茶控不能錯過的創意零食。此外，可口可樂旗下的茶飲品牌也推新口味。

是零食，還是奶茶？雀巢奇巧奶茶風味巧克力抓緊現代人愛嘗鮮的味蕾，推出這款商品，也是雀巢奇巧家族裡繼抹茶後的第二支茶系列巧克力，少見的用了DUO雙色組合巧克力，結合濃濃奶茶巧克力加上底層的牛奶巧克力，此組合被網友喻為「最好吃的奶茶零食之一」。售價39元，5月7日前第二件6折限量優惠。

台灣消費者愛喝茶，無糖茶飲近年更是蓬勃發展，可口可樂旗下的茶飲品牌「原萃」今年推出兩款很有台灣在地特色的茶款，多達11到工序的「原萃鐵觀音」，以及長銷產品「原萃烏龍茶」的配方升級版，添加產自坪林茶區的文山包種茶，兩款無糖、無熱量的茶飲皆運用獨特雲霧工法，將茶葉細磨後融入茶湯，充份釋放甘甜，增添真實茶韻。今年並請來日本知名藝人阿部寬續任代言人，在最新廣告中化身「偵茶」專家。