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聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00聯合報 記者許玉娟╱即時報導

下個月就是母親節，子女們想好好慰勞辛苦的媽媽，卻不知該下手哪一款蛋糕才能表達心意? 85˚C推出母親節精緻蛋糕，獨家優惠聯合報系讀者，剪下報版兌換券預購或購買限定款母親節蛋糕，免費贈送兩杯大杯海岩系列茶飲，活動5月12日截止 。

85˚C傳遞幸福新食紀，今年母親節蛋糕以「夢幻系時尚媽咪」為主題，嚴選三款回饋聯合報系讀者，外型美到讓人捨不得吃。4月11日到5月12日活動期間，剪下聯合報/聯合晚報好康兌換券，購買或預購任一款母親節指定8吋蛋糕(甜蜜花芋/她的高跟鞋/春日下午茶)，免費贈送大杯海岩茶飲兩杯(價值100元)，紅、綠、青茶口味任選。

85˚C表示，甜蜜花芋($620)以香草蛋糕為主體，搭配鮮奶油、牛奶布蕾、芋頭慕斯；她的高跟鞋($580)則是香草蛋糕搭配草莓慕斯、莓果脆片、香草慕斯；春日下午茶 ($630)強調以熱帶水果入餡，內層為香草蛋糕，外層抹上香蕉慕斯，口味清爽不甜膩，最適合初夏品嘗。

4月11日到5月9日早鳥預購母親節款主題蛋糕，可享85折優惠，領取蛋糕時，憑報版兌換券再送兩杯海岩茶飲。5月10日到5月11日蛋糕恢復原價販售，但可憑券免費兌換兩杯海岩茶飲，惟兌換券不提供外送服務，使用後由門市回收。

主辦單位表示，兌換券將自即日起至5月12日止，不定期刊登於聯合報及聯合晚報內頁，商品以門市實際販售為主，數量有限、售完為止，獨家優惠限定報紙紙本兌換，手機下載圖片或影印均無效。

「春日下午茶 」強調以熱帶水果入餡，內層為香草蛋糕，外層抹上香蕉慕斯，口味清爽不...
「春日下午茶 」強調以熱帶水果入餡，內層為香草蛋糕，外層抹上香蕉慕斯，口味清爽不甜膩，最適合初夏品嘗。圖/85˚C提供
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「她的高跟鞋」以香草蛋糕搭配草莓慕斯、莓果脆片、香草慕斯，美到讓人捨不得吃。圖/...
「她的高跟鞋」以香草蛋糕搭配草莓慕斯、莓果脆片、香草慕斯，美到讓人捨不得吃。圖/85˚C提供
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聯合報系讀者剪下報版兌換券預購或購買85˚C母親節限定款蛋糕，免費贈送兩杯大杯海...
聯合報系讀者剪下報版兌換券預購或購買85˚C母親節限定款蛋糕，免費贈送兩杯大杯海岩系列茶飲，活動5/12截止。記者許玉娟/攝影
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母親節高跟鞋

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