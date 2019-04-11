被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



1名年僅20多歲的女性初次與男友發生性關係時，卻被男友嫌棄下體味道「異於常人」，私下還與朋友笑她是「臭鮑魚」，讓她不知所措，狂洗下體，希望能去除異味，反而造成感染，讓味道更重。

開業婦產科醫師陳思宇表示，女生也常因為生理期，下體悶了一整天有異味，會使用清潔力較強的陰道盥洗用品，或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗。這些過多的動作，反而可能導致私密處發癢、發炎、產生更多異味。

她曾收治一名患者每次那個來的時候，下體悶癢難耐且飄出異味，誤以為是洗得不夠乾淨才會癢，每次洗澡時都加強搓洗力道，並使用去汙力強的鹼性沐浴乳。長期下來，不僅搔癢狀況未改善，反而併發發炎感染，經就醫症狀才緩解。

陳思宇提醒，女性如遇私密處搔癢症狀，先別急著把它「洗得很乾淨」，錯誤且過度的清潔可能導致私密處更癢、產生更多異味。

陳思宇說，常見的錯誤清洗方式，像是清洗的力道加倍、時間加倍、頻率加倍或是會深度清潔陰道。還有女性為求清潔，會直接把手指伸進私密部位清洗，另外會選購強調有香味、美白等效果的盥洗用品來清洗下體。