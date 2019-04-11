妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳

2019-04-11 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



大膽又溫柔、和群又自我、喜歡簡單又不甘平凡… 現代女性矛盾的雙重性格，往往很難一眼就讓人看懂。而這也正是卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER想要傳遞的特質：造型古典卻又超越經典、線條簡約卻又魅力四射、經典優雅同時跳脫框架、雋永又時髦 -- CLASH DE CARTIER結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris），展現衝突美學，並請來新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario） 演藝現代女性勇於打破傳統規則與自由態度，全系列包括限量珊瑚款共15款嶄新創作，即日起全球同步上市。