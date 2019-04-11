妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳
大膽又溫柔、和群又自我、喜歡簡單又不甘平凡… 現代女性矛盾的雙重性格，往往很難一眼就讓人看懂。而這也正是卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER想要傳遞的特質：造型古典卻又超越經典、線條簡約卻又魅力四射、經典優雅同時跳脫框架、雋永又時髦 -- CLASH DE CARTIER結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris），展現衝突美學，並請來新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario） 演藝現代女性勇於打破傳統規則與自由態度，全系列包括限量珊瑚款共15款嶄新創作，即日起全球同步上市。
CLASH DE CARTIER 系列的設計承襲品牌於 30 年代開始成為標誌性符碼的新古典主義幾何線條為設計靈感，造型中性律動。作品以4N玫瑰金製成，皆可互相搭配相疊。看似尖銳鋒利元素其實觸感細緻，線條簡約但工藝繁複，也是衝突矛盾美學的一部分。例如拱起半立體的巴黎飾釘，就需要多道工序才能光鮮耀眼同時舒適配戴。其中貫穿整個系列的飾釘元素，穩固相互連接而且能活動自如，隨著配戴者微微動作讓光線穿梭其間，閃耀輕盈柔和的光芒。為此卡地亞珠寶工坊更特別構思出一套精巧的方式，將各項組件一一拋光組裝，每道工序皆需要全新工藝和適當的工具才能讓整體校準分毫不差。 特別的是限量的超大型款珊瑚系列，則是黃K金襯托圓潤立體的紅色珊瑚珠，深具視覺效果，每件作品均有限量編號。
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