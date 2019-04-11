親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

民進黨初選期程又延後 高嘉瑜：沒臉再批國民黨「換柱」

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳

2019-04-11 13:48聯合報 記者孫曼╱即時報導

大膽又溫柔、和群又自我、喜歡簡單又不甘平凡… 現代女性矛盾的雙重性格，往往很難一眼就讓人看懂。而這也正是卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER想要傳遞的特質：造型古典卻又超越經典、線條簡約卻又魅力四射、經典優雅同時跳脫框架、雋永又時髦 -- CLASH DE CARTIER結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris），展現衝突美學，並請來新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario） 演藝現代女性勇於打破傳統規則與自由態度，全系列包括限量珊瑚款共15款嶄新創作，即日起全球同步上市。

CLASH DE CARTIER 系列的設計承襲品牌於 30 年代開始成為標誌性符碼的新古典主義幾何線條為設計靈感，造型中性律動。作品以4N玫瑰金製成，皆可互相搭配相疊。看似尖銳鋒利元素其實觸感細緻，線條簡約但工藝繁複，也是衝突矛盾美學的一部分。例如拱起半立體的巴黎飾釘，就需要多道工序才能光鮮耀眼同時舒適配戴。其中貫穿整個系列的飾釘元素，穩固相互連接而且能活動自如，隨著配戴者微微動作讓光線穿梭其間，閃耀輕盈柔和的光芒。為此卡地亞珠寶工坊更特別構思出一套精巧的方式，將各項組件一一拋光組裝，每道工序皆需要全新工藝和適當的工具才能讓整體校準分毫不差。 特別的是限量的超大型款珊瑚系列，則是黃K金襯托圓潤立體的紅色珊瑚珠，深具視覺效果，每件作品均有限量編號。

CLASH DE CARTIER系列玫瑰金項鍊大型款，10萬8,000元。圖／卡...
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金項鍊大型款，10萬8,000元。圖／卡地亞提供
分享
新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列。圖／卡地...
新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／卡地亞...
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER系列設計靈感來自卡地亞擅長的新古典主義。圖／卡地...
CLASH DE CARTIER系列設計靈感來自卡地亞擅長的新古典主義。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列耳環，黃K金鑲嵌珊瑚，單只38萬3,000...
CLASH DE CARTIER 系列耳環，黃K金鑲嵌珊瑚，單只38萬3,000元，限量編號。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列玫瑰金鑲鑽鍊項中型款，19萬2,000元。...
CLASH DE CARTIER 系列玫瑰金鑲鑽鍊項中型款，19萬2,000元。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列超大型款手鐲，黃K金鑲嵌珊瑚，價格店洽，限...
CLASH DE CARTIER 系列超大型款手鐲，黃K金鑲嵌珊瑚，價格店洽，限量編號。圖／卡地亞提供
分享
新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列。圖／卡地...
新生代英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列超大型款戒指，黃K金鑲嵌珊瑚，34萬5,0...
CLASH DE CARTIER 系列超大型款戒指，黃K金鑲嵌珊瑚，34萬5,000元，限量編號。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER系列設計元素之一為經典的巴黎飾釘（Clous d...
CLASH DE CARTIER系列設計元素之一為經典的巴黎飾釘（Clous de Paris）。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列玫瑰金鑲鑽耳環中型款，38萬7,000元。...
CLASH DE CARTIER 系列玫瑰金鑲鑽耳環中型款，38萬7,000元。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金手環小型款，20萬3,000元。圖／卡...
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金手環小型款，20萬3,000元。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金耳環大型款，23萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER系列玫瑰金耳環大型款，23萬元。圖／卡地亞提供
分享
CLASH DE CARTIER 系列中型款玫瑰金鑲鑽戒指，26萬0,000元。...
CLASH DE CARTIER 系列中型款玫瑰金鑲鑽戒指，26萬0,000元。圖／卡地亞提供
分享

珊瑚巴黎

相關新聞

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00

奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27

美食家帶路 體驗乾隆淮揚菜

2019-04-11 14:37

米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

伯朗咖啡全系列商品買一送一 4月天天第二杯半價

2019-04-11 12:19

青年社區參與計畫 最高25萬行動金

2019-04-11 11:34

搭高鐵回家孝順媽媽 母親節大學生有5折優惠列車

2019-04-11 11:30

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07

米其林光環加持 餐廳是否漲價受關注

2019-04-11 01:05

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

台北米其林／24餐廳摘星 規模超越去年

2019-04-11 00:36

台北米其林／「餐點一致性」 摘星最大挑戰

2019-04-11 00:35

米其林主廚心聲／比起摘星 留住星星更不易

2019-04-10 23:50

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

11道製茶工法！原萃「鐵觀音」19元可嘗鮮　烏龍茶配方大升級

2019-04-10 21:55

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

域峰表助攻！魏華萱挑戰Challenge Taiwan鐵人賽

2019-04-10 19:33

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

台灣之光！這瓶頭皮淨化液唯一入選2019英國「美妝奧斯卡」

2019-04-10 19:07

2019米其林／MUME再摘一星！4月剛換新菜單　台灣客變多

2019-04-10 18:32

2019米其林／頤宮何以連兩年穩坐三星？

2019-04-10 18:28

2019米其林／主廚林明健不追逐潮流 LONGTAIL再奪一星

2019-04-10 18:25

2019米其林／大三元酒樓再摘一星！快看星級主廚推薦必吃招牌菜

2019-04-10 18:01

「濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅」雲朵般鬆軟 只賣到4/19！

2019-04-10 17:36

車勝元帥搭De Beers珠寶 自誇「怎麼那麼帥又好看！」

2019-04-10 16:51

2019米其林／美食家評摘星餐廳 菜做得細就被肯定

2019-04-10 16:44

2019米其林／打造「美好的壽司」 鮨隆開業不到兩年 蟬聯兩屆米其林

2019-04-10 16:31

2019米其林／台南擔仔麵摘星 美食家王瑞瑤：「密探來晚了！」

2019-04-10 16:24

2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43

夏季感白色新亮相！伯爵Possession珠寶添白玉髓新成員

2019-04-10 15:37

2019米其林／台北侯布雄再度摘一星！台灣多樣海產讓料理發光

2019-04-10 15:33

2019米其林／才開幕4個月就摘星 Logy想去台南找食材

2019-04-10 15:27

2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53

2019米其林／官方訊息頻出錯 「大腕」變「大碗」 「 IOGY」是新餐廳嗎？

2019-04-10 14:43
看更多

熱門文章

黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

愛因斯坦相對論沒錯！ 人類歷史首張黑洞照片作證

2019-04-10 22:23

黑洞影像如照片失焦？孫維新解答科學家感動的原因

2019-04-10 22:46

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

全球六城市同步 人類史上首張黑洞照片將曝光

2019-04-10 19:49

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

暖冬沒颱風「綠色流星雨」提早爆大量 宜蘭賞螢看這裡

2019-04-10 15:31

每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

多國可能同步公布黑洞照 孫維新：天文重要里程碑

2019-04-10 17:14

黑洞引力強光線無法穿透 觀測難度高更添神秘

2019-04-10 21:57

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

變天了！北台下雨轉涼 明降10度

2019-04-10 21:41

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

眼壓正常也會得青光眼？低血壓等7大高危險族群要注意

2019-04-10 16:15

你是早上或晚上洗澡？早起洗澡的人較有創造力，晚上洗澡可解決這問題

2019-04-10 22:06

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

90歲翁尿尿痛卻遇「掛號爆滿」 他用這招順利掛號

2019-04-10 15:28

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

2019米其林／台南擔仔麵摘星 美食家王瑞瑤：「密探來晚了！」

2019-04-10 16:24

一連3天檢出非洲豬瘟海漂豬 應變中心：疫情嚴峻

2019-04-10 17:11

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

網紅直播吃飯糰噎到 醫師教你自救法

2019-04-10 17:43

還有45天！台灣成為亞洲第一個同性合法結婚國家

2019-04-10 17:14

女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26

台北米其林添5位「星」同學 它們好吃在哪？

2019-04-10 16:55

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

2019米其林／才開幕4個月就摘星 Logy想去台南找食材

2019-04-10 15:27

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

子宮肌瘤 「像大象住在房間裡」

2019-04-10 15:41

2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top