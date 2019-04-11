米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



很多人都叫他做「米其林寶寶」，其實，他的本名是必比登。也就是米其林在地餐飲的推薦代表。

1898年起，他以胖嘟嘟的白色吉祥物、可愛的面孔，成為米其林的活招牌。早期的他，其實長得有點像陰森的木乃伊，還常常在廣告中舉杯，廣告文字是「Nunc est Bibendum」，拉丁語指的是「現在就是飲酒的時刻」，酒杯裏都是螺絲和碎玻璃，意味著米其林輪胎堅韌無比，不會輕易爆破。

他也像人類，經歷過不同的人生階段，曾被詮釋爲鬥士、拳擊手，在義大利市場則是一位靈巧的國標舞舞者，以及一個懂得享樂的萬人迷、愛喝啤酒抽雪茄的男人，藉此吸引富有、有能力買車的上流社會人士。

1920年代，他變身了。戒煙戒酒，還開始運動，也在廣告中把輪胎當成「飛盤」來玩，他瘦了幾公斤，也看起來更健壯。1900年代的海報中，甚至爲了幫助輪胎爆破的一家人而犧牲自我，用自己身上最大、最優質的輪胎，幫他們換輪胎，結果他的腹部穿了個洞，甚至可以看得見藍天。

必比登首次、也是唯一次的公共發聲是在1898年12月，在一個巴黎的車展上。當時安德烈．米其林請人做了一個必比登的巨型人板擺放在米其林促銷亭，並聘用一位歌舞戲劇演員躲在後頭做生動的聲音表演。根據記載，安德烈表明要他展現「完美的演說」、「有趣的對答」，以及「不粗俗的機智」。這場表演據說吸引了非常多的觀衆，甚至需要警察來維持秩序。2000年代初期，必比登的廣告隨處可見，他卻選擇保持沈默，官網上解釋，「他的沈默是一種藝術表現的選擇......代表他是強壯而沈默的。」

後來，必比登也曾以戰車車輪商的身份出現在法國漫畫系列Asterix。此外，他也在16分鍾的法國動漫Logorama中演出，這部動漫在2010年贏得了奧斯卡獎項。

人見人愛的他，創作家Eileen Gray在1900年代設計了一款舒適又豪華的椅子，名就叫必比登椅子。至今仍然非常受歡迎，也是20世紀最具代表性的家具設計之一。