Amadeus攜手Agoda 供全球15萬間旅館的預付訂房

2019-04-11 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



所有雇主都很清楚，出差員工若訂到不符合公司規定的住宿，實在令人頭疼，既不容易追蹤紀錄、又增加成本，雇主更是難以盡到「照顧責任（Duty of Care）」。

為了讓更多員工符合公司差旅規定，雇主必須要求商務差旅服務供應業者提供良好的住宿選項。Amadeus及全球發展最迅速的線上旅遊業者（OTA）之一的Agoda，正攜手合作解決問題，使旅遊業者能夠取得全球15萬間旅館的預付訂房選項。

Amadeus 亞太區旅館、旅遊與保險部門主管 Christian Lukey 表示，這是我們首次在亞洲與B2C業者合作，意義重大，因為我們將協助旅行社提供無縫且更具競爭優勢的服務，同時還能降低成本、提高效率。對Agoda來說，我們也是第一家將Agoda多元的住宿選擇提供給全球旅行社與旅客的夥伴公司，為此我們感到相當榮幸。

對商務旅行社而言，能夠透過 Amadeus 預付訂房尤其重要，旅行社將能從 Agoda 所提供的住宿選擇中，選擇符合公司「照顧責任（Duty of Care）」要求的住宿，並能利用單一 PNR ，直接整合員工的其他差旅規劃。此外，Agoda 的住宿預訂需預付費用，對於沒有公司信用卡的員工來說更為方便。