鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



英國珠寶品牌格拉夫（GRAFF）創辦人、著名鑽石商Laurence Graff，昨日正式公開全世界最大的正方形祖母綠形切割美鑽：一顆重達302.37克拉的「The Graff Lesedi La Rona」。 格拉夫先生在2017年購入跟一顆網球大小相仿、重達1,109克拉、史上第二大的鑽石原石「Lesedi La Rona」，花費18個月的時間研究、切割和打磨，今終於亮相；原石切割出來其他66顆「周邊配石」最小約1克拉、最大約26克拉，也都鐫刻「GRAFF」，「Lesedi La Rona」字樣和獨一無二的美國寶石學院編號，並附以格拉夫與學院發出的證書。

這顆驚人巨鑽是美國寶石學院鑑定史上最巨大的頂級色澤和淨度鑽石。2015年11月在波札那的盧卡拉卡倫溫礦場發現1,109克拉的「Lesedi La Rona」，在當地語言中意為「我們的光」，是近百年來發現最大的寶石級鑽石原石，也是史上第二大 – 史上第一大的鑽石原石是1905年在南非發現的3,016.75克拉「非洲之星」（Cullinan Diamond, 亦譯為庫利南），為英國皇室所擁有，後來共切割成9枚大鑽。

「Lesedi La Rona」在2016年六月時曾透過蘇富比倫敦舉辦專場拍賣，因為違反一般原石透過私洽方式販售給鑽石商再進行切割的作法，一時頗具爭議。拍前估價約28億元（700萬英鎊）的「Lesedi La Rona」最後因為未達24.6億元（610萬英鎊）底價而流標，後來2017年9月，格拉夫才宣布透過私洽的方式以21億元（530萬英鎊）購入這顆網球大小的鑽石原石。據傳，格拉夫在2016年中購入的一顆373克拉的巨大鑽石原石，與「Lesedi La Rona」來自同一顆原石。