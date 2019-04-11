青年社區參與計畫 最高25萬行動金

2019-04-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為協助青年在地創生，提供青年有利的在地扎根條件，教育部青年發展署「108年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，讓18至35歲青年組成2至5人的團隊提案，以實際行動創造在地發展，成為新一代的Changemaker(青年翻轉家)。

為兼顧資源分配平衡，青年團隊成員比例二分之一以上為原住民者，入選後將額外加碼提供2萬元行動金。計畫徵件至4月26日止。

青年署鼓勵青年關心社區事務並活化在地發展，95年起推動青年社區參與行動計畫，已在全國各地累積超過400個精彩獨特的社區行動故事。

青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」108年特別新增Actor組，提供有想法卻還不知道如何行動的青年有嘗試的機會。今年入選組數預計增加至30到40組青年團隊，Actor組及Changemaker組最高分別可得15萬元及25萬元的行動金，後續獲選為績優團隊者，最高可再獲得10萬元及20萬元的獎金。

為兼顧資源分配的平衡，青年團隊行動地點如果屬地方創生優先推動鄉鎮或團隊成員比例2分之1以上為原住民者，入選後將額外加碼提供2萬元行動金，青年署表示，希望藉由計畫的支持，喚起更多青年朋友關懷在地的意識，將青年的影響力轉化為在地發展的新動力。

去年位在台東縣關山鎮Parupu部落的原住民行動團隊，團隊代表江長銓與2位返回原鄉的青年組成「拉議員Lakiing」團隊，他們提出「工於新福 Matayal I Parupu」行動計畫，訪談部落耆老及職人，以振興籐竹編工藝與阿美族頭飾製作為核心，透過工藝文化的傳承，延續阿美族優良的傳統文化，並在執行計畫的過程中，期待提升阿美族社會青年Lakiing階級的能量，尋求回鄉創生的可能性。計畫獲得行動金15萬元支持及績優團隊競賽銅獎的肯定。