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空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16聯合報 記者簡浩正╱即時報導

近來天氣轉暖，讓空汙PM2.5問題持續受到關注，別小看空汙，不只讓肌膚敏感民眾過敏外，有實驗證實， 在細懸浮微粒的環境下幾天，就會增加黑斑、肌膚暗沉、粗糙乾燥和提早出現老化。皮膚科醫師指出，為了減少空氣汙染對肌膚的傷害，有些民眾因此頻繁洗臉，其實是錯的。

民眾對臉部清潔常犯的三大錯誤觀念：用力洗、洗多次、停留時間過長。高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎表示，據臨床經驗，每當空氣品質較糟時，因皮膚問題就診人數就會增加一至兩成。

吳青穎說，空氣中除了煙塵、廢氣、霧霾充斥外，另有戴奧辛等有毒物質，汙染物進入人體肺部時，便會形成自由基反應，使黑色素增加，導致臉部皮膚暗沈、發炎而形成黑斑；或使皮膚表皮下的真皮乳頭層微血管擴張，致肌膚敏感、臉部泛紅。

有民眾大力洗臉或使用標榜力道強的洗臉機，吳青穎認為會造成肌膚的二次傷害。她說，過度用力會破壞皮脂膜，引起紅腫或敏感現象；PM2.5可輕易穿透表皮，清潔時要深入毛孔，非洗越多次越好，建議每天清潔1-2次；此外，清潔產品不宜停留在臉上太久，可輕柔畫圓、每個部分10至15秒，整個過程約兩分鐘即可。

吳青穎也建議，民眾在洗面乳或皂選擇上，可挑選加強保濕或選擇有甘油、玻尿酸等成分的洗面乳，較有親膚性。

醫師建議每天清潔臉部一至二次即可。本報資料照片
醫師建議每天清潔臉部一至二次即可。本報資料照片
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PM2.5皮膚科霧霾

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