跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有
由公視製播的連續劇「我們與惡的距離」一推出後，因為緊湊的劇情，加上發人省思的議題設計，立即受到觀眾喜愛，更掀起了另一波的台劇高峰。然而觀眾們不只追劇，連劇中的女主角「喬安姐」賈靜雯的造型，也成為討論熱度之一。
人氣連續劇「我們與惡的距離」不只是劇紅，引起網路上一片的「與惡」風潮，連帶的主角們在劇中的穿搭，也成為討論話題。特別是飾演女主角「宋喬安」的賈靜雯身上的襯衫或配件都有粉絲詢問該哪裡買？而她在劇中搭配的腕表正是漢米爾頓（Hamilton）的Ardmore系列表款。因為有著個性方型表殼，十分符合身為白領女性職場菁英的設定。Ardmore系列腕表採用羅馬數字時標還融入品牌獨家賓州松針葉元素，表盤上透過魚眼型放射佈局與小秒盤配置，有著簡潔的魅力。表款配有纏繞表帶以及「喬安姐」配戴的標準長度表帶，讓女性消費者有不同的選擇。
同樣是個性方表，BRISTON也備有方中帶圓的Clubmaster Classic Iconic表款，這更是這系列是第一款自動上鍊鏤空機芯腕表。在造型上也不同以往做出突破，特別在表盤九點鐘方向做了「開芯」結構，讓配戴者一窺機芯結構，搭配以銳利箭頭造型的指針分針和時間刻度。而在外觀部分，右側三點鐘方向的按鈕雕刻了BRISTON LOGO在上面，加深品牌的識別度。表殼採用拋光不鏽鋼去搭配頂級義大利大廠Mazzuchelli手工製作的琥珀表框，每一個紋路都有些許不同而獨一無二。
留言