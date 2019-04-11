跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在「我們與惡的距離」一劇中，女主角的賈靜雯配戴了漢米爾頓的Ardmore系列腕表，演繹女性白領菁英。圖／摘自facebook 分享 facebook 由公視製播的連續劇「我們與惡的距離」一推出後，因為緊湊的劇情，加上發人省思的議題設計，立即受到觀眾喜愛，更掀起了另一波的台劇高峰。然而觀眾們不只追劇，連劇中的女主角「喬安姐」賈靜雯的造型，也成為討論熱度之一。

人氣連續劇「我們與惡的距離」不只是劇紅，引起網路上一片的「與惡」風潮，連帶的主角們在劇中的穿搭，也成為討論話題。特別是飾演女主角「宋喬安」的賈靜雯身上的襯衫或配件都有粉絲詢問該哪裡買？而她在劇中搭配的腕表正是漢米爾頓（Hamilton）的Ardmore系列表款。因為有著個性方型表殼，十分符合身為白領女性職場菁英的設定。Ardmore系列腕表採用羅馬數字時標還融入品牌獨家賓州松針葉元素，表盤上透過魚眼型放射佈局與小秒盤配置，有著簡潔的魅力。表款配有纏繞表帶以及「喬安姐」配戴的標準長度表帶，讓女性消費者有不同的選擇。