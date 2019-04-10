域峰表助攻！魏華萱挑戰Challenge Taiwan鐵人賽
運動與時計的關係總是密不可分，全球第二古老的鐘表品牌域峰表（Favre-Leuba）就贊助了本月將登場的Challenge Taiwan鐵人三項賽事。而品牌大使也是前主播的魏華萱也將參與，為這一場比賽增添亮點。
Challenge Taiwan歡慶七週年，將在4月27、28日將於鐵花新聚落舉辦鐵人三項賽事，預計有超過4,800位運動員45,000名觀眾前來共襄盛舉，展開為期四天鐵人三項嘉年華。而最作為第二贊助夥伴的Favre-Leuba，將於活動協助紀錄51.5K選手賽事攝影，為此品牌總經理與大使魏華萱也會一起共襄盛舉，實際參與比賽，這也與不畏挑戰的品牌精神不謀而合。
而在日前的活動記者會上，Favre-Leuba亦展示了和鐵人賽呼應的Raider Sea Sky腕表，以及Raider Bivouac 9000登高表。就如同征服水、陸運動一般，近年，把製表重心移往極限運動的Favre-Leuba接連推出可測高的登山表，和機械測水深的潛水表，為專業探險家打造不可或缺的裝備。在今年品牌也再次推出改款後登高表，就是想站穩在極限運動領域，專業製表的地位。
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