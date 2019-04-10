域峰表助攻！魏華萱挑戰Challenge Taiwan鐵人賽

2019-04-10 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



運動與時計的關係總是密不可分，全球第二古老的鐘表品牌域峰表（Favre-Leuba）就贊助了本月將登場的Challenge Taiwan鐵人三項賽事。而品牌大使也是前主播的魏華萱也將參與，為這一場比賽增添亮點。

Challenge Taiwan歡慶七週年，將在4月27、28日將於鐵花新聚落舉辦鐵人三項賽事，預計有超過4,800位運動員45,000名觀眾前來共襄盛舉，展開為期四天鐵人三項嘉年華。而最作為第二贊助夥伴的Favre-Leuba，將於活動協助紀錄51.5K選手賽事攝影，為此品牌總經理與大使魏華萱也會一起共襄盛舉，實際參與比賽，這也與不畏挑戰的品牌精神不謀而合。