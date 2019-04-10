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台灣之光！這瓶頭皮淨化液唯一入選2019英國「美妝奧斯卡」

2019-04-10 19:07聯合報 文／Truman

英國主辦的Pure Beauty Global Awards全球美妝大獎，向來有「美妝界奧斯卡大獎」之稱，每年吸引世界數百名廠商參賽。來自台灣的專業頭皮養護品牌Aromase艾瑪絲，今年首度參賽，便獲得「頭髮護理類新品」決賽提名，為本屆台灣唯一入選洗髮產品。

英國媒體還在2019年美妝大獎Pure Beauty Global Awards 雜誌特別報導，進入決賽的「5α捷利爾頭皮淨化液」是頭皮護理的最佳選擇，獲得國際美妝評鑑單位肯定，是本屆的台灣之光！

Aromase艾瑪絲研發頭皮養護產品12年，為改善民眾的頭皮問題，教育正確洗護觀念，以及選擇適合自己的洗髮精。打入決賽的產品被稱為「洗髮界綠寶石」，核心技術是將小分子甘草次酸複和物加入洗髮品內，除潔淨頭皮，也兼具清爽感。

英國美妝奧斯卡評審表示，造型也是入圍決賽的重要關鍵。特別的缺角讓外瓶具備時尚感，吸引評審目光。「這個缺角代表被遺忘的一角，」艾瑪絲表示，設計概念就是為了提醒大眾缺少居家頭皮養護的象徵。

艾瑪絲表示，這些年專注於頭皮養護服務，2017年率先全台與恩主公醫院美容醫學中心攜手設立健髮中心，提供「一條龍頭皮護理」，2018年開著頭皮檢測胖卡環島，一路檢測超過6千顆頭皮，艾瑪絲發現，最常被忽略的是弱勢家庭與公益團體的照護者。因此2019年品牌啟動公益頭皮喘息服務，讓所有照護者都有機會享受頭皮被照護的感覺，藉此得以有短暫放鬆的呼吸感。

近年來艾瑪絲積極佈局海外，國際參展捷報頻傳，已外銷德國、韓國、俄羅斯、新加坡等20餘國，此次入選英國美妝大獎，期待能替台灣奪下此項殊榮。

AROMASE艾瑪絲官網 : https://www.aromase.com.tw/

AROMASE艾瑪絲官方粉絲團 : https://www.facebook.com/Aromase.tw/

艾瑪絲「5α捷利爾頭皮淨化液」是台灣唯一入選Pure Beauty Global...
艾瑪絲「5α捷利爾頭皮淨化液」是台灣唯一入選Pure Beauty Global Awards 2019「頭髮護理類新品」決賽提名的髮品。圖／AROMASE艾瑪絲提供
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Pure Beauty Global Awards 英國同名美容雜誌，提到本屆入...
Pure Beauty Global Awards 英國同名美容雜誌，提到本屆入圍決賽產品。圖／AROMASE艾瑪絲提供
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合作夥伴三峽恩主公醫院，是台灣大型醫院與頭皮養護品牌合作的首例。。圖／AROMA...
合作夥伴三峽恩主公醫院，是台灣大型醫院與頭皮養護品牌合作的首例。。圖／AROMASE艾瑪絲提供
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