山海樓米其林摘星 背後祕密食材大揭密

2019-04-11 00:00 文／ 鄭嘉蕙



《米其林指南》台北版一公布，摘星的餐廳瞬間成為網路熱搜關鍵字。以台北市仁愛路二段經典手工台菜「山海樓」餐廳為例，米其林一星光環上身後訂位電話響到發燒。深入探討「山海樓」美味的祕密？原來就是堅持使用台灣原生品種的優質食材！「山海樓」唯一指定在地食材是由GREEN&SAFE永豐餘生技供應，想一嘗米其林等級的食材？在GREEN&SAFE就可以輕鬆購入，在家也可以動手料理喔！

唯一指定GREEN&SAFE永豐餘生技供應在地食材的「山海樓」，復刻出台菜新高度，在2019年米其林最新榜單上拿下一星榮耀。 圖／永豐餘生技 提供 分享 facebook

不少國際貴賓、政商名流指定品嘗的台菜「山海樓」餐廳，在地食材就是指定永豐餘生技GREEN&SAFE供應，有機栽種、天然健康的食材，從源頭嚴格把關台灣正黑豬、放山古早雞，還有南澳農場的有機蔬菜和新鮮魚貨…，安心及健康更是美味背後最值得肯定的價值。

多年來永豐餘生技GREEN&SAFE偕同一群專注培育台灣原生品種的農漁友夥伴，用心珍惜這塊土地的珍寶，不論是來自有機農場及漁港直送的各種食材，真正當令的美好味道，帶著季節感的自然舒暢，到了主廚手中巧妙復刻記憶中的經典老台菜，呈現出道道精緻、味味驚豔的佳肴，就是「山海樓」道道美味的關鍵要素與靈魂。

永豐餘生技GREEN&SAFE供應南澳農場的有機蔬菜，豐富了「山海樓」的食材室。 圖／永豐餘生技 提供 分享 facebook

「山海樓」餐廳2014年在台北市中山北路二段營業、2018年搬遷仁愛路二段重新出發。山海樓特有的食材室隨著季節陳列不同的季節蔬菜及野生魚貨，每天都從自家有機農場和漁港直送，讓客人可以吃到真正當令充滿生命力的味道。2019年最新入榜米其林，重起爐灶後努力復刻老台菜內涵的「山海樓」，無疑是將台菜文化一舉推上國際舞台。

想要感受獲米其林星級肯定的好食材，永豐餘生技GREEN&SAFE有直營實體門市、便利的網路購物及客服訂購專線，銷售有機農產品、安心乾貨、肉品漁貨及無添加的即食料理包，除了直接採購，還搭配有機食材「永豐餘百寶箱」配送到府服務，縮短從農田到餐桌的距離，專業把關讓安心、安全的美好滋味輕鬆擁有。

台灣正黑豬人道飼養過程絕對不使用瘦肉精及抗生素。永豐餘生技GREEN&SAFE有直營實體門市、網路購物可以選擇。 圖／永豐餘生技 提供 分享 facebook

家庭「煮」婦江湖在走、永豐餘百寶箱要有，其實只要食料健康新鮮，料理不用繁複，就能呈現一級棒的佳肴，呼應以「真食物更有好味道」為訴求的永豐餘生技GREEN&SAFE理念，從源頭就能確保健康、安心又美味。