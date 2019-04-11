俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53 聯合新聞網 聯合數位文創



今年八月，風靡全台的「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團再度訪台，除了臺北之外，首度巡演臺中國家歌劇院，演繹柴可夫斯基經典舞劇《天鵝湖》，搭配交響樂團現場演出，一場國際級古典芭蕾饗宴即將展開！即日起至四月二十三日 udn售票網 會員獨享早鳥最低85折起！

聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

過去曾數度訪台的聖彼得堡芭蕾舞團，每次票房都創下完銷佳績，堪稱最受歡迎的芭蕾舞團，今年將首度巡演臺北國家戲劇院、臺中國家歌劇院兩大場館。除了膾炙人口的《天鵝湖》外，臺北場更將帶來經典舞劇《舞姬》。《天鵝湖》由「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜．歌勒妮高娃一人分飾黑天鵝與白天鵝二角，以令人驚嘆的純熟舞技與舞台魅力完美詮釋性感黑天鵝與優雅白天鵝；被譽為芭蕾史上難度最高的《舞姬》，在台灣罕見全本演出，本劇巧妙融合印度舞與西方芭蕾舞，展現舞群整齊劃一的默契及舞者高超的精湛舞技，絕對不容錯過。

聖彼得堡芭蕾舞團為俄羅斯頂尖芭蕾舞團之一。自創立以來，在世界各地的巡演都是媒體與觀眾矚目焦點，巡迴足跡遍及世界六大洲，每年平均呈現200至250場演出，主要舞碼包括《天鵝湖》、《舞姬》、《胡桃鉗》、《睡美人》、《吉賽兒》、《唐吉軻德》等，演出風格傳承俄羅斯古典風格，舞台布景與服裝以精美華麗著稱。

而被譽為「聖彼得堡芭蕾舞團皇冠上的珍珠」的現任首席女伶：伊蓮娜．歌勒妮高娃（Irina Kolesnikova）更是舞團的驕傲，其令人驚豔的高超舞技、細膩富有情感的角色詮釋，尤其在《天鵝湖》精粹的表演，不論是典雅悲哀的白天鵝，還是邪惡華美的黑天鵝，皆詮釋得完美無瑕，擁有「俄羅斯第一天鵝」的美名，並獲得全球舞蹈評論家、古典芭蕾的舞迷們一致盛讚，所到之處皆引起全城旋風，創造銷售一空的票房佳績。

柴可夫斯基經典舞劇《天鵝湖》，述說一段刻骨浪漫的愛情傳說，結合雋永動人的世紀名曲，經典舞段：「黑天鵝三十二鞭轉」、「白天鵝雙人舞」、「天鵝群舞」，完美展現芭蕾舞力與美的高超境界。而被譽為芭蕾史上難度最高的《舞姬》，對世界芭蕾的發展有著十分深遠的影響，無論是群舞的行雲流水抑或獨舞的曼妙靈動，高難度的舞姿變奏、隊形調度不斷考驗著舞團的技巧、默契與體力，許多芭蕾經典作品都是在其基礎上而變化衍生過來的，堪稱世界芭蕾的奠基作品之一。

由聯合數位文創主辦之「伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團」，八月一日至四日於臺北國家戲劇院、八月九日至十一日於臺中國家歌劇院大劇院演出。早鳥優惠即日起至四月二十三日止，最低優惠85折起，購票請上 udn售票網 ，另有團體大宗優惠，詳情請來電02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。

聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

【演出資訊】

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

票 價｜5,800 / 4,600 / 3,800 / 2,600 / 1,400 / 800

贊助單位｜聯合信用卡處理中心

現場演奏｜長榮交響樂團





※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院

票 價｜4,200 / 3,800 / 3,200 / 2,600 / 2,200 / 1,600 / 1,000 / 600

現場演奏｜台中市交響樂團

購票請上 udn售票網 ，客服專線02-7721-6958 #2 (每日9:00-18:00)。

大宗購票另有優惠，請洽 02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)