車勝元帥搭De Beers珠寶 自誇「怎麼那麼帥又好看!」

2019-04-10 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



第七度來台的車勝元為了De Beers活動,帥氣現身台北101品牌全新精品店。舊地重遊的他提到,過去也是為了出席活動,曾經來過此地,因此對他來說「很有意義」。而車勝元的現身,果然引起現場粉絲的尖叫,「歐巴」聲不絕於耳。

因為演出綜藝節目「西班牙寄宿家庭」車勝元的人氣再度翻紅,他表示「今年9月將會有新的作品會跟大家見面,而10月時會加入新的劇組,這中間或

許會參加羅PD(製作人)的節目吧!」讓他的粉絲們個個都很期待。而擔任De Beers的台北101全新精品店開幕活動剪綵嘉賓的車勝元,以黑色西裝搭配了品牌的胸針與戒指,而他也表示雖然自己私下不太配戴珠寶,但這次的造型讓他很滿意,直誇自己「怎麼那麼帥又好看!」,未來也會考慮以珠寶來點綴穿搭。有了這次的經驗,車勝元也推薦紳士們「像他使用的珠寶很簡約又好搭配,適合每位帥氣的男性們也選用」。

全新的台北101精品店與全球的據點形象一致,以品牌著名的千禧藍為主牆色調,整體用色溫暖。而為了全新的台北101精品店開幕,De Beers準備了總價逾40億元、超過120件的頂級珠寶來台,從即日起至5月12日為止展出,包括大克拉數的單顆作品,其中還有罕見要價約7億元的紅鑽石,以及首度抵台的Diamond Legends by De Beers系列,精彩不容錯過。以神話為靈感的Diamond Legends by De Beers系列,旗下又可細分成4個不同的子系列,如車勝元配戴的胸針就是屬於源自埃及太陽神的Ra,由黃鑽與白鑽的搭配交織而成,象徵熱情與閃耀的光輝。