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車勝元帥搭De Beers珠寶 自誇「怎麼那麼帥又好看！」

2019-04-10 16:51聯合報 記者曾智緯╱即時報導

第七度來台的車勝元為了De Beers活動，帥氣現身台北101品牌全新精品店。舊地重遊的他提到，過去也是為了出席活動，曾經來過此地，因此對他來說「很有意義」。而車勝元的現身，果然引起現場粉絲的尖叫，「歐巴」聲不絕於耳。

因為演出綜藝節目「西班牙寄宿家庭」車勝元的人氣再度翻紅，他表示「今年9月將會有新的作品會跟大家見面，而10月時會加入新的劇組，這中間或

許會參加羅PD（製作人）的節目吧！」讓他的粉絲們個個都很期待。而擔任De Beers的台北101全新精品店開幕活動剪綵嘉賓的車勝元，以黑色西裝搭配了品牌的胸針與戒指，而他也表示雖然自己私下不太配戴珠寶，但這次的造型讓他很滿意，直誇自己「怎麼那麼帥又好看！」，未來也會考慮以珠寶來點綴穿搭。有了這次的經驗，車勝元也推薦紳士們「像他使用的珠寶很簡約又好搭配，適合每位帥氣的男性們也選用」。

全新的台北101精品店與全球的據點形象一致，以品牌著名的千禧藍為主牆色調，整體用色溫暖。而為了全新的台北101精品店開幕，De Beers準備了總價逾40億元、超過120件的頂級珠寶來台，從即日起至5月12日為止展出，包括大克拉數的單顆作品，其中還有罕見要價約7億元的紅鑽石，以及首度抵台的Diamond Legends by De Beers系列，精彩不容錯過。以神話為靈感的Diamond Legends by De Beers系列，旗下又可細分成4個不同的子系列，如車勝元配戴的胸針就是屬於源自埃及太陽神的Ra，由黃鑽與白鑽的搭配交織而成，象徵熱情與閃耀的光輝。

而記者也觀察到，由於活動的安排，車勝元在De Beers店內參觀時，並不開放媒體拍攝。但車勝元暖心的「車大嬸」特質，立即在店內拍攝工作告一段落之後，聽到粉絲的呼喚，來特地親切的向前為其簽名，果真相當的親民。

韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好...
韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好看。記者蘇健忠／攝影
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Diamond Legends by De Beers系列Vulcan高級珠寶鑽...
Diamond Legends by De Beers系列Vulcan高級珠寶鑽石耳環，包含圓形車工、欖尖形車工鑽石及鑽石原石，總重11.05克拉，約665萬元。圖／De Beers提供
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為了全新的台北101精品店開幕，De Beers大克拉數的單顆作品，其中還有罕見...
為了全新的台北101精品店開幕，De Beers大克拉數的單顆作品，其中還有罕見的紅鑽石，一同展出。圖／De Beers提供
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Diamond Legends by De Beers系列Celestia高級珠...
Diamond Legends by De Beers系列Celestia高級珠寶鑽石戒指，18K白金鑲嵌，共27顆鑽石總重3.98克拉，約204萬元。 圖／De Beers提供
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韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好...
韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好看。記者蘇健忠／攝影
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De Beers全新的台北101精品店與全球的據點形象一致，以品牌著名的千禧藍為...
De Beers全新的台北101精品店與全球的據點形象一致，以品牌著名的千禧藍為主牆色調，整體用色溫暖。圖／De Beers提供
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從即日起至5月12日為止，De Beers的台北101精品店，將展出一系列的頂級...
從即日起至5月12日為止，De Beers的台北101精品店，將展出一系列的頂級珠寶。圖／De Beers提供
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韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好...
韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好看。記者蘇健忠／攝影
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De Beers全新台北101精品店開幕，展出了包括綠、藍鑽等大克拉數單顆作品。...
De Beers全新台北101精品店開幕，展出了包括綠、藍鑽等大克拉數單顆作品。圖／De Beers提供
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Diamond Legends by De Beers系列Cupid高級珠寶鑽石...
Diamond Legends by De Beers系列Cupid高級珠寶鑽石項鍊，公主方形和欖尖形車工鑽石，梨形車工橘棕色VS1級彩鑽和淡彩灰綠色SI1級鑽石吊墜，約2,310萬元。圖／De Beers提供
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Diamond Legends by De Beers系列Ra高級珠寶鑽石戒指，...
Diamond Legends by De Beers系列Ra高級珠寶鑽石戒指，主石為2.24克拉IF級圓形明亮式車工濃彩黃鑽，約453萬元。圖／De Beers提供
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韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好...
韓國男星車勝元出席De Beers台北101精品店開幕活動，自誇今日造型又帥又好看。記者蘇健忠／攝影
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Diamond Legends by De Beers系列Ra高級珠寶鑽石項鍊，...
Diamond Legends by De Beers系列Ra高級珠寶鑽石項鍊，可變成胸針，主石為3.32克拉IF級圓形明亮式車工濃彩黃鑽，共511顆鑽石鑲嵌而成，約1,780萬元。圖／De Beers提供
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台北101珠寶埃及
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