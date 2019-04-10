2019米其林／美食家評摘星餐廳 菜做得細就被肯定

2019-04-10 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019台北米其林指南榜單終於揭曉，今年摘星餐廳有24間，比去年20間多4間。針對榜單結果，美食家Liz高琹雯認為，今年榜單沒有偏離預期太多，但整體而言，比去年較接地氣，像是新進榜摘下一星的台菜餐廳山海樓或是台南擔仔麵皆是較為精緻的台菜餐廳，儘管米其林指南向來是走fine dining路線，但由此可見對台菜較為了解。

另Liz高琹雯也提到，這次從一星升為二星的餐廳RAW及態芮在菜色精細度上皆比去年提升，其中，RAW過去比較偏向料理有一定水準，氣氛、環境輕鬆，價格較為便宜的fine dining，但今年在另一位主廚黃以倫接手主導後，菜色精細度更為提升，也顯示米其林指南是注重fine dining路線，只要菜做得細自然就會被肯定。而態芮則是本來就比較偏向法式fine dining路線的餐廳，過去一年可看出他持續調整菜色，尤其在菜單編排設計放更多心思。