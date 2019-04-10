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2019米其林／打造「美好的壽司」 鮨隆開業不到兩年 蟬聯兩屆米其林

2019-04-10 16:31聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

去年在《臺北米其林指南》拿下一星的無菜單日式料理Sushi RYU鮨隆，今年再度蟬聯一星，老闆兼主廚楊永隆師傅原本害羞不太想受訪，但聊著聊著越說越起勁，看得出他為這家在2017年8月才開幕的餐廳，能在短短不到兩年內就二次摘星感到非常開心感動。

楊永隆師傅表示，這麼年輕的一家餐廳其實不管拿幾顆星都是很值得開心的，能再度蟬聯，他最感謝家人與團隊，還有供應商的支持與幫忙。之前曾任SASA壽司料理長的他，如何讓老顧客能夠跟隨他？「一定要充滿熱情，然後建立彼此的信任感，讓客人同我們。」而鮨隆的調味方式，也是他自豪的重點：「比如我們光是米飯就用3種醋去調味，跟其他家不一樣，這樣才能打造出美好的壽司。」堅持使用日本進口當季食材、遵照日式處理食材的多元化細膩手法、上菜時穿插生熟食呈現食材各種風貌等等，鮨隆的無菜單料理充滿創意與驚喜，更能充分品嘗到食物最美味的一面。

鮨隆店內只有16個位子，晚餐可分5000元、7000元兩種價位，午餐提供3000元、4000元、5000元選擇，依照價位設計不同的菜單。除了本地客人之外，也有許多來自香港、新加坡等地的遊客。

鮨隆店內只有16個位子。圖／摘自米其林官網
鮨隆店內只有16個位子。圖／摘自米其林官網
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堅持使用日本進口當季食材、遵照日式處理食材的多元化細膩手法、上菜時穿插生熟食呈現...
堅持使用日本進口當季食材、遵照日式處理食材的多元化細膩手法、上菜時穿插生熟食呈現食材各種風貌等等，鮨隆的無菜單料理充滿創意與驚喜，更能充分品嘗到食物最美味的一面。圖／摘自米其林官網
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去年在《臺北米其林指南》拿下一星的無菜單日式料理Sushi RYU鮨隆，今年再度...
去年在《臺北米其林指南》拿下一星的無菜單日式料理Sushi RYU鮨隆，今年再度蟬聯一星，圖中為老闆兼主廚楊永隆師傅。記者陳立凱／攝影
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香港米其林
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