2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



第二屆台北米其林終於在今天正式公布完整名單，一共有24家成功摘星。在新進榜名單中的「山海樓」，去年因為遷址而錯過評鑑，今年終於成功摘星，行政主廚蔡瑞郎表示，第一次參加非常緊張，也很開心能獲獎，希望季把30年代的古早台菜滋味，讓更多台灣消費者知道。

經營不到五年的山海樓手工台菜餐廳，因為原址進行都更稍作休息調整，終於在去年三月重新開幕。對於這次能獲獎，蔡瑞郎開心笑說，是很意外的驚喜！山海樓自開業以來，以台灣原生品種食材，復刻出記憶中的經典30年老台菜味道，主廚們與高齡90蓬萊閣師傅黃德興學藝，創作出當代台灣精緻菜餚，業者希望，讓台菜的輝煌與風華能成為台灣人的驕傲。

山海樓搬遷至仁愛路二段重新出發，為了復刻1930年代復古的宴客氛圍，特別向法國高端瓷器品牌LEGLE訂製專屬餐具，設計庭園景觀，與台式菜餚相互呼應。而餐廳一年四季，隨著季節推出新菜，其中經典菜色包括「金銀燒豬」、「掛爐燒雞」、「山海豪華拼盤」道道都是老師傅的拿手好菜。蔡瑞郎說，公司團隊去搜尋好食材，特別使用台灣原生種古早雞、黑豬，這些在市場上少見食材，曾能成功復刻30年代的滋味。

此次成功摘星，蔡瑞郎說，希望把30年代的滋味讓更多台灣人知道，了解30年代的飲食習慣，透過傳承老師傅技藝的手，烹煮成料理精緻上桌，讓美好滋味跨越時空傳達至客人口中，當客人心中燃起了感動，就是對台菜致上最高的敬意，也是對台灣在地食材最佳的肯定。

「山海樓手工台菜餐廳」

地址 : 台北市中正區仁愛路二段94號

電話 :（02）2351-3345