2019米其林／才開幕4個月就摘星 Logy想去台南找食材

2019-04-10 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



東京米其林二星餐廳Florilège的台北姊妹店Logy，才開幕四個月就摘下《臺北米其林指南2019》一星，主廚田原諒悟對此表示非常開心：「但再來一顆會更好！」他也透露得獎的那刻最想馬上打電話給Florilège的川手寬康主廚：「告訴他我拿到一顆星了！明年會更努力的。」

擁有義大利、法國料理經驗十幾年的田原諒悟主廚，利用歐洲技術為基礎來處理亞洲食材，對於才營業四個月的Logy有何可以受到米其林青睞的優勢？他表示：「可能是因為我是日本人來台灣開餐廳，又使用台灣食材，也因為有在東京Florilège服務的經驗，所以大家可能會對我有更多期待，可能也因此比較容易讓同業知曉有這家餐廳。」他也透露，在接到米其林官方邀請之前，他非常緊張，還在思考是不是自己哪裡做得不好？「我每天都在自責，兩周前接到通知的當下，就有一種『安心了』的感覺。」當下他馬上打電話給Florilège川手寬康主廚，跟他分享這個好消息。

談到目前在台灣觀察到的有趣現象，田原諒悟主廚說，他很欣賞顧客的直接反應。「只有12個位置，開放式的吧檯又可以與顧客距離更近，台灣的客人反應很直接，喜好分明，讓我當下就可以大概了解到他們的口味，之後的料理也可以馬上改善，這樣很好。」

得到一星之後，未來餐廳的走向和發展會有什麼樣的改變？首先是今日下午正常營業，未來兩個月內的訂位也都已經滿了。「希望朝兩顆星邁進，今晚開始就會朝這個方向努力。之後也陸續會再徵才，讓團隊更完整。目前我才來台灣八個月，會繼續收集更多台灣市場的情報、資訊，尋找更多好的食材。」田原諒悟主廚說。他也透露特別想去台南看看，去品嘗當地的料理，感受特色。「可惜之前籌備期找食材的那三個月並沒有把台南排進行程裡，聽很多人說台南是台灣料理很重要的地方，但我對台南料理的認識都是在台北獲得的，所以很想自己去看看，但目前還沒有特別想要找什麼食材。」