2019米其林/黑馬!Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10



開幕不到一年的Impromptu by Paul Lee,以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019》一星,主廚李皞(Paul)表示,摘星是對餐廳團隊的肯定,除了菜色之外,就連餐廳裝潢、氛圍、動線等細節都是。李皞對經營團隊共識的執著也表現在菜單上,不僅用心設計每道菜,還要全體同仁都覺得好吃才會放入菜單中,也會運用在地食材,他很喜歡台灣的葉菜類,尤其是平常很常吃到的空心菜、山蘇和水蓮,「做好吃的、自己也會喜歡吃的菜」就是Impromptu by Paul Lee的料理風格。

問李皞摘下米其林一星後是否會有壓力?他說「打開門做生意都會有壓力,讓客人滿意更重要」,也不忘感謝外婆、媽媽和太太,「一切榮耀都是因為有他們的支持」。

Impromptu by Paul Lee的招牌菜包括「小牛胸腺串燒」,用法式傳統手法處理的小牛胸線在去筋膜去腥後、燙熟,再以串燒方式串起烤製,搭配芝麻菜、佛手柑碎與烘乾的蛋黃;開幕至今客人迴響最大的「鴨肝白巧克力麵包布丁」採用法式料理常用的鴨肝,先用鹽醃過後與奶油一同製成鴨肝慕斯,再放進氮氣瓶打出來,並結合家常甜點麵包布丁,熱與凍、鹹與甜,在溫度和口味上都有衝突的趣味。