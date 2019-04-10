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2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53聯合報 記者陳立儀╱即時報導

開幕不到一年的Impromptu by Paul Lee，以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019》一星，主廚李皞（Paul）表示，摘星是對餐廳團隊的肯定，除了菜色之外，就連餐廳裝潢、氛圍、動線等細節都是。李皞對經營團隊共識的執著也表現在菜單上，不僅用心設計每道菜，還要全體同仁都覺得好吃才會放入菜單中，也會運用在地食材，他很喜歡台灣的葉菜類，尤其是平常很常吃到的空心菜、山蘇和水蓮，「做好吃的、自己也會喜歡吃的菜」就是Impromptu by Paul Lee的料理風格。

問李皞摘下米其林一星後是否會有壓力？他說「打開門做生意都會有壓力，讓客人滿意更重要」，也不忘感謝外婆、媽媽和太太，「一切榮耀都是因為有他們的支持」。

Impromptu by Paul Lee的招牌菜包括「小牛胸腺串燒」，用法式傳統手法處理的小牛胸線在去筋膜去腥後、燙熟，再以串燒方式串起烤製，搭配芝麻菜、佛手柑碎與烘乾的蛋黃；開幕至今客人迴響最大的「鴨肝白巧克力麵包布丁」採用法式料理常用的鴨肝，先用鹽醃過後與奶油一同製成鴨肝慕斯，再放進氮氣瓶打出來，並結合家常甜點麵包布丁，熱與凍、鹹與甜，在溫度和口味上都有衝突的趣味。

李皞笑說，如果是初次造訪Impromptu by Paul Lee，建議當天中午不要吃太飽，因為菜色真的很豐富。

「小牛胸腺串燒」是Impromptu by Paul Lee的招牌菜之一。圖／I...
「小牛胸腺串燒」是Impromptu by Paul Lee的招牌菜之一。圖／Impromptu by Paul Lee提供
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Impromptu by Paul Lee以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019...
Impromptu by Paul Lee以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019》一星，主廚李皞（Paul）將榮耀歸功於餐廳經營團隊與家人。圖／Impromptu by Paul Lee提供
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Impromptu by Paul Lee開幕至今客人迴響最大的「鴨肝白巧克力麵...
Impromptu by Paul Lee開幕至今客人迴響最大的「鴨肝白巧克力麵包布丁」。圖／Impromptu by Paul Lee提供
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Impromptu by Paul Lee以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019...
Impromptu by Paul Lee以黑馬之姿摘下《台北米其林指南2019》一星，主廚李皞（Paul）將榮耀歸功於餐廳經營團隊與家人。圖／Impromptu by Paul Lee提供
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米其林甜點
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