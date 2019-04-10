2019米其林／一位難求米其林頂級晚宴 型男主廚玩藝術上菜

2019-04-10 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



第二屆《台北米其林指南》今日揭曉後，照往例今晚即將在台北文華東方酒店推出米其林晚宴，以藝術作品為靈感。有別於去年在晚宴之前對所有相關資訊保密到家，今年操刀前菜的Longtail型男主廚林明健特別提前受訪，透露他此次為米其林晚宴創作料理的靈感來源和食材。

Longtail去年在首屆《台北米其林指南》拿到一星，今年繼續蟬聯一星，主廚林明健透露，今晚的晚宴前菜他選擇以旅英藝術家謝貽娟的作品為靈感：「她的畫作雖然以單一藍色為主，但還是會使用不同深淺的色調去帶出時間和空間的想法，而我會用味道帶出不一樣的層次。」主要會運用北海道新鮮毛蟹、台灣當季的枇杷、越南的香菜、椰奶、印度的肉豆蔻等等，綜合各地的新鮮食材打造無國界料理。

除了林明健主廚之外，今晚的米其林晚宴主廚陣容還包含今年在港澳米其林指南拿下米其林二星的柏屋主廚Atsushi Takahashi、去年和今年都得到台北米其林指南一星的雅閣主廚謝文、今年拿到港澳米其林指南二星御膳房主廚Fabrice Vulin，以及去年新加坡米其林指南二星得獎者Les Amis主廚Sebastien Lepinoy。而去年就成為《台北米其林指南》官方指定咖啡夥伴的Nespresso，今年也沒有缺席，將攜手Longtail，使用Nespresso肯亞（Kenya Milima）及尼泊爾藍榮城（Nepal Lamjung）咖啡，打造「原野星空」以及「天堂之星」咖啡雞尾酒迎賓特調。另外，也會與新加坡2018二星主廚Sebastien Lepinoy共同合作推出晚宴餐後甜點。

超搶手的米其林晚宴可說是一位難求，前陣子已提前在官網開放預約，並在3月25日中午開放部分座位提供一般民眾預約，餐費每人600美金（約台幣1.8萬）。