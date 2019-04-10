2019米其林／國際總監來台 揭曉台北米其林摘星的3大關鍵

2019-04-10 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2019台北米其林揭曉，相較去年110家餐廳獲推薦，今年入選的有127家，米其林指南國際總監Gwendal Poullenec認為是「明顯的大躍進」，他說，評審員看到了台灣美食文化的多元發展，他也回應台灣摘星的3大關鍵特色，包括食材多元，鮮味與海味是主要特色，廚藝與技術到位、味覺十分平衡，還有創意的展現豐富且維持一致性。

今年幾乎所有「星」餐廳都蟬聯入榜，共24家摘星，Gwendal Poullenec認為，米其林去年入台，短短一年的時間，看到菜餚更多元、品質也大為提升兩大趨勢；今年新增夜市小吃美食，是因為「這是台灣的特色，是觀光客到台北非做不可的事」，至於如何發現這些店家，他說，除了透過網路推薦、口耳相傳等交叉比對，還有米其林龐大的人際網絡，更重要的是，評選員必須地毯式搜尋、且到店實際品嘗。

他對於台灣夜市小吃也大為驚艷，「價格合宜之外，食材用得好，讓人驚嘆」；至於網友質疑滷肉飯、雞排等夜市代表小吃未入榜，Gwendal Poullenec認為，今年必比登有58家入選，或有遺珠，但還是要回到「食材品質這回事」。