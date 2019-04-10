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君品頤宮蟬聯米其林三星 董座盛治仁分享經營之道

2019-04-10 13:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

君品頤宮今年再度蟬聯米其林最高榮譽三星，雲朗觀光集團總經理盛治仁今（10）日分享頤宮蟬聯三星的經營之道。盛治仁表示，「米其林不是重點，用心款待客人才是」，而在摘星後，頤宮的國外觀光客從一成躍升到五成，但卻將座位數減少25%，只為力求更精緻的服務，同時也增加二成的服務人力，尤其是增加資深及外語服務人員的比例。

盛治仁表示，頤宮這一年來的改變並不是只為了米其林，其實頤宮從2010年5月開幕那一天開始，頤宮唯一不變的，就是一直都在改變。從料理口味、盤飾、服務、氛圍，每一段時間都不一樣。

盛治仁也不諱言，頤宮在奪星後確實客單價也提高了，以「君品明蝦餃」為例，頤宮是以活蝦作餡，每天以20尾澳洲活龍蝦熬高湯打進蝦漿，一籠3入售價是480元。

盛治仁表示，不管米其林結果如何，都衷心感謝外界給予頤宮的肯定和批評。但「我們心心念念的，是每一位用餐後離開的客人，所獲得的體驗感受是否美好。本著初衷用心款待、永遠堅持。如同開幕的第一天」。

台北喜來登的請客樓今年也同樣維持二星，台北喜來登表示，請客樓奪星後這一年來的整體來客數約有二成的成長，國際觀光客的成長比例同樣也是約二成，其中又以香港、澳門、日本，以及新加坡、馬來西亞的亞太區觀光客為大宗。

台北喜來登指出，雖然請客樓沒有縮減座位數，但卻更著重優化服務人員的貼心服務流程，不僅送員工進修學習，也安排米其林餐廳的參訪，同時還運用新科技-「服務方塊」，更重視消費者隱私，而除原有的白瓷中餐器皿外，也增加了更精緻且富變化性與設計感的石頭、木頭…等材質的精緻食器。

連續二年為《台北米其林指南》地主隊的台北文華東方酒店雅閣也不負眾望維持一星，去年奪星後，訂位也幾乎天天逾九成滿，來客率則提升約二成。

米其林盛治仁喜來登
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