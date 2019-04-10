快加入聯合報系會員 有機會把精品包免費帶回家

2019-04-10 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



聯合報系與HANDOS合作，舉辦抽獎、coupon券3折購包及讀者限時69折特惠，好康5/12截止。記者許玉娟/攝影 分享 facebook 從結構、用料、配色、把手弧度到背帶長度，HANDOS精湛工藝獨一無二。溫馨五月天，聯合報系與台灣設計師品牌HANDOS合作，舉辦抽獎、coupon券3折購包及讀者限時69折特惠，好康5/12截止。

HANDOS品牌設計總監 Yi Ting Lu熱愛設計，實踐大學服裝設計學系畢業後，更對皮革、包包領域產生濃厚興趣；在英國倫敦藝術大學求學期間，開始接觸並嘗試復古設計，透過獨特用色及細節點綴，賦予經典包款新意與驚喜。

Yi Ting Lu用心投入設計，每一個小細節都讓作工變得繁複，也讓師傅們皺起眉頭抱怨，「這個做起來很花時間ㄟ」、「真的有必要這麼講究嗎?」每當Yi Ting Lu拿著設計稿和師傅溝通，類似的對白就不斷重現。

這些在別人眼中或許是無謂的堅持，對我們來說真的一點都不能妥協！Yi Ting Lu說，每個第一次提起HANDOS包包的客人，幾乎都會驚嘆「怎麼這麼輕？」因為要作出讓人沒有負擔的包款，必須重覆調整和計算皮料與托料的比例，及師傅無數次皺眉，才能換得顧客滿意的笑容，「這是HANDOS一貫的堅持與執著」。

Yi Ting Lu表示，HANDOS商品均使用頭層皮革製成，極為注重皮料色彩自然飽滿，加上進口皮革優秀的染色技術，質感引人入勝，少量的皮革只生產1~2種包款，且隨著使用時間堆疊，將變得更有特色。

4/10-512適逢母親節檔期，聯合報系與HANDOS攜手推出好康優惠，活動期間，掃描報版活動QRCode加入「聯合報Line@」並進入歡迎訊息內問卷網址，填寫「姓名/手機/年齡/性別/住址/e-mail」，就有機會將市價$12,800的Acordeón兩用包、Nurse復古真皮醫生後背包(售價$8,980)、Bracelet浪漫輕便手拿包(售價$3,280)免費帶回家。

另外，5/1-5/12登入HANDOS官網註冊會員，結帳輸入折扣碼HNDSUDN69(大寫)即享讀者專屬69折（31% off）優惠；活動期間集報版coupon券兩枚，寄回台北市大安區和平東路三段98巷2弄1號「HANDOS台北Showroom工作室」/ 02-55784189，附上姓名、聯絡電話、E-mail等聯絡資訊，即享超低價購包送到家服務。