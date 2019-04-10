親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
減塑環保愛地球
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

快加入聯合報系會員 有機會把精品包免費帶回家

2019-04-10 12:28聯合報 記者許玉娟╱即時報導

聯合報系與HANDOS合作，舉辦抽獎、coupon券3折購包及讀者限時69折特惠...
聯合報系與HANDOS合作，舉辦抽獎、coupon券3折購包及讀者限時69折特惠，好康5/12截止。記者許玉娟/攝影
分享
從結構、用料、配色、把手弧度到背帶長度，HANDOS精湛工藝獨一無二。溫馨五月天，聯合報系與台灣設計師品牌HANDOS合作，舉辦抽獎、coupon券3折購包及讀者限時69折特惠，好康5/12截止。

HANDOS品牌設計總監 Yi Ting Lu熱愛設計，實踐大學服裝設計學系畢業後，更對皮革、包包領域產生濃厚興趣；在英國倫敦藝術大學求學期間，開始接觸並嘗試復古設計，透過獨特用色及細節點綴，賦予經典包款新意與驚喜。

Yi Ting Lu用心投入設計，每一個小細節都讓作工變得繁複，也讓師傅們皺起眉頭抱怨，「這個做起來很花時間ㄟ」、「真的有必要這麼講究嗎?」每當Yi Ting Lu拿著設計稿和師傅溝通，類似的對白就不斷重現。

這些在別人眼中或許是無謂的堅持，對我們來說真的一點都不能妥協！Yi Ting Lu說，每個第一次提起HANDOS包包的客人，幾乎都會驚嘆「怎麼這麼輕？」因為要作出讓人沒有負擔的包款，必須重覆調整和計算皮料與托料的比例，及師傅無數次皺眉，才能換得顧客滿意的笑容，「這是HANDOS一貫的堅持與執著」。

Yi Ting Lu表示，HANDOS商品均使用頭層皮革製成，極為注重皮料色彩自然飽滿，加上進口皮革優秀的染色技術，質感引人入勝，少量的皮革只生產1~2種包款，且隨著使用時間堆疊，將變得更有特色。

4/10-512適逢母親節檔期，聯合報系與HANDOS攜手推出好康優惠，活動期間，掃描報版活動QRCode加入「聯合報Line@」並進入歡迎訊息內問卷網址，填寫「姓名/手機/年齡/性別/住址/e-mail」，就有機會將市價$12,800的Acordeón兩用包、Nurse復古真皮醫生後背包(售價$8,980)、Bracelet浪漫輕便手拿包(售價$3,280)免費帶回家。

另外，5/1-5/12登入HANDOS官網註冊會員，結帳輸入折扣碼HNDSUDN69(大寫)即享讀者專屬69折（31% off）優惠；活動期間集報版coupon券兩枚，寄回台北市大安區和平東路三段98巷2弄1號「HANDOS台北Showroom工作室」/ 02-55784189，附上姓名、聯絡電話、E-mail等聯絡資訊，即享超低價購包送到家服務。

主辦單位指出，優惠券不得轉售、要求兌換現金或與其他優惠併用，僅限正本有效，影印、遺失、汙損均無效。包款以門市或電商實際販售為主，數量有限、售完為止，使用後由HANDOS回收，離島配送需酌收150元服務費。活動詳情請翻閱4/10到5/12聯合報及聯合晚報內頁查詢。

HANDOS透過獨特用色及細節點綴，賦予經典包款多了一分新意與驚喜。圖/HAND...
HANDOS透過獨特用色及細節點綴，賦予經典包款多了一分新意與驚喜。圖/HANDOS提供
分享
HANDOS用心投入設計，每一個小細節都讓作工變得繁複。圖/HANDOS提供
HANDOS用心投入設計，每一個小細節都讓作工變得繁複。圖/HANDOS提供
分享

連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

頤宮再獲米其林三星！ 盛治仁靠2本日曆維持榮耀

2019-04-10 11:59

米其林2019／蟬聯一星 教父牛排主廚籲：年輕人要再更努力一點

2019-04-10 12:48

7家新上榜米其林餐廳 鰭天本、Taïrroir、RAW首奪2星

2019-04-10 11:50

50歲竟將出寫真！凍齡胡兵20年來每天都這樣做

2019-04-10 07:51

就是要全部看得到！崑崙2019新品登場就是要鏤空與透明

2019-04-10 07:23

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

「白蕊姬」何泓姍CELINE手袋配雪白美腿 成為搶鏡焦點

2019-04-09 20:50

車勝元來啦！機場穿搭超時髦 大長腿配De Beer鑽戒帥翻粉絲

2019-04-09 20:37

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

孫芸芸、楊丞琳就愛這風格 香奈兒珍珠包春夏超百變

2019-04-09 18:13

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

上網、通話雙飽新戰局！台星288中部限定 遠傳599購機0元

2019-04-09 18:03

日本人氣起士塔「安普蕾修」4月11日起美麗華快閃一個月

2019-04-09 17:19

小7「台灣小吃零食」第二發！煉乳、沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57

Janet謝怡芬回台快閃就為leBebé 笑稱：根本把飛機當公車在搭

2019-04-09 16:41

獨家／宋喬安的每件襯衫都會說話 專訪賈靜雯《與惡》造型師

2019-04-09 16:24

花椰菜菠蘿掀話題！ 全家「辻利抹茶季」可不只有這一味

2019-04-09 16:11

孫芸芸拿Baguette當壞女孩 露腿直達比基尼線

2019-04-09 15:48

全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:13

別多花錢買家中最沒用的「5種家具」 用半年保證後悔

2019-04-09 15:12

MAY們接招！朴志訓代言「I’M MEME彩妝盤」電力超強　台灣只有這裡買得到

2019-04-09 13:18

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

太狂了！星巴克「買1送1」連續21天獎不完 今4點開始限時買1送1

2019-04-09 11:03

藤原浩將聯手寶格麗BVLGARI 推出話題Serpenti包款及托特包

2019-04-09 10:44

混搭香奈兒再添個性好物 許瑋甯搶先迷上COCO CRUSH

2019-04-09 07:37

Cartier頂級珠寶展 楊謹華挑珠寶 聽故事才下手

2019-04-09 00:57

KKBOX自製節目全天熱播 LINE MUSIC可下載鈴聲即將登台

2019-04-08 23:50

最恐怖的聯名！UNDER PEACE攜手伊藤潤二 把惡女富江穿上身

2019-04-08 18:22

時尚小胖子回來了！TOD’S聯名Alber Elbaz 拜託快點上市

2019-04-08 16:53

法比歐化身「小王子」飛行員 替萬寶龍書寫浪漫情懷

2019-04-08 16:51

香奈兒上海辦展 「東方紅」意象韻味十足

2019-04-08 15:50

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

母親節將近…2019超紓壓禮物全公開 這款讓媽媽笑嗨嗨

2019-04-08 15:09

市價三折換購！超商超市集點廚具戰 婆媽到學生都在瘋

2019-04-08 14:07

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

天梭新表款迎合市場趨勢 復刻款、潛水和賽車表都準備好了

2019-04-08 13:30
看更多

熱門文章

別多花錢買家中最沒用的「5種家具」 用半年保證後悔

2019-04-09 15:12

23：13發生震度五級地震 花蓮人：嚇到腿軟

2019-04-09 23:40

熱得像夏天！鋒面來了 一張圖看何時下雨、降溫

2019-04-09 21:10

深夜連二次強震被搖醒 花蓮人驚懼：想起0206

2019-04-10 05:40

天文史上重大發現！人類第一張黑洞照 今晚中研院揭曉

2019-04-10 10:55

花蓮連三震！06：57規模4.9地震

2019-04-10 07:13

重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

2019-04-10 11:16

獨家／宋喬安的每件襯衫都會說話 專訪賈靜雯《與惡》造型師

2019-04-09 16:24

影／台灣第一筆紀錄 珍稀澳洲「紫水雞」宜蘭現芳蹤

2019-04-09 18:27

烈嶼芋頭寶寶機場快閃演出 成功吸睛

2019-04-09 19:34

50歲竟將出寫真！凍齡胡兵20年來每天都這樣做

2019-04-10 07:51

一夜連三震！4:24花蓮又發生規模4.7地震 最大震度5級

2019-04-10 04:49

每日星座運勢／雙子財運旺盛得指點 工作大展身手

2019-04-10 00:00

22：45台東規模3.1地震 最大震度3級

2019-04-09 23:04

姊姊變胖都是妹妹害的？ 研究證實：姊姊比妹妹肥胖機率多3成

2019-04-09 21:08

今天像夏天！ 吳德榮：明天北台灣明顯轉涼局部雨

2019-04-10 07:31

壯男拒服降高血壓藥 背後有無法啟齒原因

2019-04-10 10:57

23：13花蓮規模5.0地震 花蓮震度5級

2019-04-09 23:23

上班突然鼻過敏 中醫師傳授恢復戰力妙招

2019-04-10 07:24

郵局便利包 今起全家可寄送

2019-04-09 14:37

你在家中排行第幾？ 研究發現老二比老大更叛逆

2019-04-10 11:00

花椰菜菠蘿掀話題！ 全家「辻利抹茶季」可不只有這一味

2019-04-09 16:11

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

朱立倫隨媽祖遶境疑熱衰竭 醫：每年此時易有熱傷害

2019-04-09 15:59

白冰冰累到面癱 醫師直指這原因最關鍵

2019-04-09 15:19

車勝元來啦！機場穿搭超時髦 大長腿配De Beer鑽戒帥翻粉絲

2019-04-09 20:37

霧鎖金門變「關島」399旅客今搭船快閃返台

2019-04-09 14:13

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

孫芸芸拿Baguette當壞女孩 露腿直達比基尼線

2019-04-09 15:48

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

「桃高阿黃」會搭公車很神奇 遊歷各校成社群名犬

2019-04-09 19:15

【大叔的中年小事】程耀毅／滅絕婆婆的網路票選

2019-04-10 06:00

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

玉山杜鵑布滿塔塔加 6年一次大爆發賞花正此時

2019-04-10 07:41

頻繁做惡夢別輕忽 恐是巴金森氏症前兆

2019-04-09 22:17

【心情點滴】巧爾／我用數字閱讀人生

2019-04-10 06:00

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

塑膠膜集中回收 最快6月前上路

2019-04-10 00:03

【生活趣聞】陳娟娟／同音異字的煩惱

2019-04-10 06:00

攝影師捕捉狗狗接食物的瞬間表情 「面目全非」超爆笑

2019-04-09 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top