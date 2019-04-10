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50歲竟將出寫真！凍齡胡兵20年來每天都這樣做

2019-04-10 07:51聯合報 記者孫曼╱即時報導

型男大叔胡兵自2018年開始擔任崑崙表（CORUM）全球品牌大使，已經退出巴塞爾珠寶鐘表展的崑崙，今年選擇於4月9日在北京懷柔區的凱賓斯基酒店發表年度新品，品牌4大主力海軍上將 、金橋 、泡泡表、Heritage系列等都有精彩新作。胡兵除了特地來鑑賞包括重量級作品Admiral AC-ONE 45 鏤空自動陀飛輪腕表在內的新表、出席貴賓晚宴，入行即將滿30周年的他也大方分享自己的保養與穿搭心得。

同時也是倫敦時裝週代言人的胡兵特別注意每次亮相的形象，在記者會上他穿著自己設計的藍綠色皮格西上裝、晚宴時則換上設計感的立領西裝。他受訪表示，穿著打扮切合場合最重要，所以每天早上他在淋浴的同時都會一邊思考今天的行程、一邊規劃自己當天的服裝，選好了之後才會配上適合的表。至於他總共收藏有多少表？他笑答：「無數！」原來自從20歲爸爸送給他人生中第一只鋼表之後，他也就開始自己的收藏，從小時候當划船國手時用的電子表，逐漸進階到喜歡浮誇奢華的鑽表，現在的他認為自己是屬於欣賞機芯的階段；崑崙的不同腕表中，他最常戴的是外型特殊的泡泡表， 「海軍上將我也很喜歡，因為我是水上運動員。最近戴的是上面有木質表盤的，搭配軍綠色大衣很酷。」

胡兵也透露自己即將迎接入行30年的里程碑，打算推出寫真集作為紀念，因此積極節食健身，希望連外國人看到50歲的他也會心生羨慕。保養得宜的他也不吝分享自己的一些好習慣：「我20年前在溫哥華拍攝紐約風暴得時候，呂良偉就教我每天早上起來空腹的時候吃一顆蘋果，可以保持牙齒白皙。我每天這樣做了20年了。」他也期許60歲的時候，自己能夠成為「亞洲最時尚的老頭子。」

崑崙表海上將軍AC-One 45 Openwork Tourbillon陀飛輪自...
崑崙表海上將軍AC-One 45 Openwork Tourbillon陀飛輪自動上鍊鏤空腕表，45毫米18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，233萬元。圖／崑崙表提供
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崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
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崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
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崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的貴賓晚宴，為重量級新品Admiral ...
崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的貴賓晚宴，為重量級新品Admiral AC-ONE 45 鏤空自動陀飛輪腕表揭幕。記者孫曼／攝影
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崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
崑崙表全球品牌大使胡兵出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
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崑崙表全球品牌大使胡兵，穿著自己設計的服裝出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會...
崑崙表全球品牌大使胡兵，穿著自己設計的服裝出席品牌於北京舉辦的2019新品發表會。記者孫曼／攝影
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