50歲竟將出寫真！凍齡胡兵20年來每天都這樣做

2019-04-10 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



型男大叔胡兵自2018年開始擔任崑崙表（CORUM）全球品牌大使，已經退出巴塞爾珠寶鐘表展的崑崙，今年選擇於4月9日在北京懷柔區的凱賓斯基酒店發表年度新品，品牌4大主力海軍上將 、金橋 、泡泡表、Heritage系列等都有精彩新作。胡兵除了特地來鑑賞包括重量級作品Admiral AC-ONE 45 鏤空自動陀飛輪腕表在內的新表、出席貴賓晚宴，入行即將滿30周年的他也大方分享自己的保養與穿搭心得。

同時也是倫敦時裝週代言人的胡兵特別注意每次亮相的形象，在記者會上他穿著自己設計的藍綠色皮格西上裝、晚宴時則換上設計感的立領西裝。他受訪表示，穿著打扮切合場合最重要，所以每天早上他在淋浴的同時都會一邊思考今天的行程、一邊規劃自己當天的服裝，選好了之後才會配上適合的表。至於他總共收藏有多少表？他笑答：「無數！」原來自從20歲爸爸送給他人生中第一只鋼表之後，他也就開始自己的收藏，從小時候當划船國手時用的電子表，逐漸進階到喜歡浮誇奢華的鑽表，現在的他認為自己是屬於欣賞機芯的階段；崑崙的不同腕表中，他最常戴的是外型特殊的泡泡表， 「海軍上將我也很喜歡，因為我是水上運動員。最近戴的是上面有木質表盤的，搭配軍綠色大衣很酷。」