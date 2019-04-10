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就是要全部看得到！崑崙2019新品登場就是要鏤空與透明

2019-04-10 07:23聯合報 記者孫曼╱即時報導

去年宣布退出巴塞爾珠寶鐘表展的崑崙表（CORUM），選擇自行於全球各區舉辦年度新品發表會，今年首發選擇於4月9日在北京懷柔區的凱賓斯基酒店舉辦，共有兩岸三地、新加坡、馬來西亞及印尼等地共約200位貴賓與媒體出席；品牌4大主力海軍上將、金橋、泡泡表、Heritage系列都有精彩新作。新品於大中華區首發之後，將巡迴至美國等地舉辦區域性的年度新品發表。雖然明年巴塞爾表展與日內瓦高級鐘表展（SIHH）合併舉辦，但崑崙表示並無計畫回歸大型表展，明年也將會在兩個表展前比照今年作法辦理，希望在地化的做法能更貼近各地消費者。

年度重量級作品是海上將軍AC-One 45 Openwork Automatic和Openwork Tourbillon兩款鏤空機械表。AC-One是屬於海上將軍系列的12邊形經典表款的45毫米大尺寸的子系列，最具代表性的特色便是以航海旗幟取代時標。AC-One 45 Openwork搭載的CO 297機芯，特殊形狀的橋板是配合12邊形表殼以及表殼邊緣上的航海旗幟延伸出來的線條打造的，而機芯結構也特別採對稱設計：9點鐘位置的小秒盤與3點鐘位置的動力儲備顯示相對，陀飛輪和擒縱位於6點鐘方向，與12點位置的發條盒相對。雖然2014年的AC-One 45也曾推出過鏤空表Squelette，但新作明顯結構更粗獷豪邁、具運動感。兩款鏤空表都有2種材質可選：5級鈦金屬，以及玫瑰金搭配黑色PVD 鈦金屬。品牌也預告這也是為明年即將歡慶60周年的海上將軍系列暖身之作。

而2016年首度換上圓型表殼的金橋系列Golden Bridge Round，延續去年以美國舊金山金門大橋為靈感的設計，在機芯左右兩側裝飾大橋縱樑為靈感的微型結構，今年則將金門大橋的繩索裝進表殼內。另一款更以手工雕刻的立體微型金龍作為裝飾，通透的表殼與空間，比起5年前裝在酒桶形表殼內的金龍更具觀賞性。Heritage系列則以虛空派（Vanitas）死亡藝術為主題，推出共3款骷髏琺瑯表，向品牌於2000年代間曾經推出的骷髏和花卉限量表致敬。辨識度最高的泡泡表，今年除了按下就會彷彿輪盤轉動的左輪子彈主題，亦將有少見的中置陀飛輪登場。

崑崙表Golden Bridge Round 43 金橋圓形龍表玫瑰金款，43毫...
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崑崙表AC-One 45 Openwork Tourbillon陀飛輪自動上鍊鏤空腕表，45毫米5級鈦金屬表殼、自動上鍊機芯，208萬元。圖／崑崙表提供
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崑崙表Heritage Artisans 骷髏琺瑯表，39 毫米精鋼表殼、CO110自動機芯，各67萬3,000元。記者孫曼／攝影
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崑崙表AC-One 45 Openwork Automatic自動上鍊鏤空腕表，45毫米5級鈦金屬表殼、自動上鍊機芯，102萬8,000元。圖／崑崙表提供
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崑崙表AC-One 45 Openwork Automatic自動上鍊鏤空腕表，45毫米5級鈦金屬表殼、自動上鍊機芯，102萬8,000元。記者孫曼／攝影
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崑崙表Golden Bridge Round 43 金橋圓形金門大橋鋼索表，43毫米DLC處理鈦金屬表殼、微型繩索裝飾，83萬4,000元，限量188枚。記者孫曼／攝影
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金門大橋
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