就是要全部看得到！崑崙2019新品登場就是要鏤空與透明

2019-04-10 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



去年宣布退出巴塞爾珠寶鐘表展的崑崙表（CORUM），選擇自行於全球各區舉辦年度新品發表會，今年首發選擇於4月9日在北京懷柔區的凱賓斯基酒店舉辦，共有兩岸三地、新加坡、馬來西亞及印尼等地共約200位貴賓與媒體出席；品牌4大主力海軍上將、金橋、泡泡表、Heritage系列都有精彩新作。新品於大中華區首發之後，將巡迴至美國等地舉辦區域性的年度新品發表。雖然明年巴塞爾表展與日內瓦高級鐘表展（SIHH）合併舉辦，但崑崙表示並無計畫回歸大型表展，明年也將會在兩個表展前比照今年作法辦理，希望在地化的做法能更貼近各地消費者。

年度重量級作品是海上將軍AC-One 45 Openwork Automatic和Openwork Tourbillon兩款鏤空機械表。AC-One是屬於海上將軍系列的12邊形經典表款的45毫米大尺寸的子系列，最具代表性的特色便是以航海旗幟取代時標。AC-One 45 Openwork搭載的CO 297機芯，特殊形狀的橋板是配合12邊形表殼以及表殼邊緣上的航海旗幟延伸出來的線條打造的，而機芯結構也特別採對稱設計：9點鐘位置的小秒盤與3點鐘位置的動力儲備顯示相對，陀飛輪和擒縱位於6點鐘方向，與12點位置的發條盒相對。雖然2014年的AC-One 45也曾推出過鏤空表Squelette，但新作明顯結構更粗獷豪邁、具運動感。兩款鏤空表都有2種材質可選：5級鈦金屬，以及玫瑰金搭配黑色PVD 鈦金屬。品牌也預告這也是為明年即將歡慶60周年的海上將軍系列暖身之作。