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百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

全聯We Sweet再推聯名系列甜點！繼日前與日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」，打造一系列京都宇治抹茶聯名甜點後，全聯首次與台灣本土品牌日月潭紅茶名店朝霧茶莊聯名，於4/12至5/9推出期間限定7款文青系「日月潭紅茶系列甜點」。

朝霧茶莊2018年曾獲得米其林指南國際食品暨品質評鑑組織ITQI青睞，其中台茶18號紅玉榮獲二星等的絕佳風味獎章，也獲得歷年南投縣魚池鄉紅茶評鑑比賽頭等獎的殊榮。全聯We Sweet結合在地食材，以南投魚池鄉三寶之一的紅茶為原料，將滋味清香甘甜風味融入甜點，表現成熟的大人味，多款創新口味、百元內的價格，讓「紅茶控」躍躍欲試。

日月潭紅茶系列甜點於4/12正式推出，7款新品包括「紅玉雲朵戚風」以鬆軟的戚風蛋糕，加入台茶18號紅玉紅茶與濃醇煉乳；經典不敗捲類甜點「紅玉香緹奶凍捲」，以日月潭紅玉紅茶製成蛋糕體，搭配紅玉紅茶香緹鮮奶油與滑順的奶凍；「紅玉蘋香乳酪」使用進口乳酪與日本青森蘋果丁，加上紅茶酥菠蘿，台日風味完美結合；「紅玉琥珀慕斯杯」則帶來層層驚喜，底層佈滿奶茶慕斯，堆疊綿密鬆軟紅茶戚風、紅茶慕斯，最後點綴的紅茶晶凍；首次登場的冷藏波士頓派「奶蓋焦糖紅玉波士頓派」、「紅玉歐蕾寒天布丁」、「紅玉菠蘿泡芙」小巧一人份最適合在午後獨享。

全聯We Sweet推出7款期間限定甜點。記者張芳瑜／攝影
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紅玉香緹奶凍捲，售價99元。圖／全聯提供
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紅玉蘋香乳酪，售價99元。圖／全聯提供
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紅玉雲朵戚風，售價45元。圖／全聯提供
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紅玉琥珀慕斯杯，售價45元。圖／全聯提供
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紅玉菠蘿泡芙，售價39元。圖／全聯提供
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奶蓋焦糖紅玉波士頓派，售價45元。圖／全聯提供
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紅玉歐蕾寒天布丁，售價65元。圖／全聯提供
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