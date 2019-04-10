百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全聯We Sweet再推聯名系列甜點！繼日前與日本京都宇治市吉祥物「茶茶小王子」，打造一系列京都宇治抹茶聯名甜點後，全聯首次與台灣本土品牌日月潭紅茶名店朝霧茶莊聯名，於4/12至5/9推出期間限定7款文青系「日月潭紅茶系列甜點」。

朝霧茶莊2018年曾獲得米其林指南國際食品暨品質評鑑組織ITQI青睞，其中台茶18號紅玉榮獲二星等的絕佳風味獎章，也獲得歷年南投縣魚池鄉紅茶評鑑比賽頭等獎的殊榮。全聯We Sweet結合在地食材，以南投魚池鄉三寶之一的紅茶為原料，將滋味清香甘甜風味融入甜點，表現成熟的大人味，多款創新口味、百元內的價格，讓「紅茶控」躍躍欲試。