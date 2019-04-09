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「白蕊姬」何泓姍CELINE手袋配雪白美腿 成為搶鏡焦點

2019-04-09 20:50聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

方形小包、袋前有金屬鑲嵌裝飾的包袋，是當前最時髦的款式，CELINE的Triomphe便在此列，近期韓星吳漣序、鄭麗媛、BLACKPINK的Lisa都被它圈粉，大表姊劉雯更是背著Triomphe笑得合不攏嘴，搭襯綠色格紋開襟針織衫，復古中有著時髦的神采，亮麗搶眼。

劉雯以紅色Triomphe包款作為一身亮點，開襟針織衫以皮帶紮起的穿法，復古優雅，也展現了她向來輕鬆駕馭服裝的自在氣度；在《如懿傳》飾演白蕊姬、和趙麗穎撞臉的何泓姍，則是冷臉時尚全面開展，以oversize開襟外套搭配丹寧短褲，配襯黑色Triomphe，雪白美腿完全成為搶鏡焦點；BLACKPINK的Lisa以丹寧外套配襯淡酒紅色款，則是輕鬆易學的穿搭法。

Triomphe包款是以七○年代CELINE官方圖徽作為啟發，展現雙C標誌的懷舊風貌，靈感來自創辦人Céline Vipiana在車子拋錨時，正好看到圍繞凱旋門的Triomphe鎖鏈而設計的金屬壓紋鎖釦，包身輪廓簡約洗鍊，是耐久不退流行的包款樣貌，在今年春夏季推出黃褐、深灰、裸膚、鮮紅、亞馬遜綠以及黑、白等單色包款，並在夏季有織布搭配牛皮鑲邊的新款式，別具度假風情。

吳漣序出席活動時選背Triomphe包。圖／取自grami.me/tag/ohy...
吳漣序出席活動時選背Triomphe包。圖／取自grami.me/tag/ohyeonseofashion
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Triomphe淡酒紅光滑小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELI...
Triomphe淡酒紅光滑小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE by HEDI SLIMANE提供
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鄭麗媛選用黑色款Triomphe包。圖／CELINE by HEDI SLIMA...
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Triomphe裸膚色光滑小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELI...
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Triomphe亞馬遜綠光滑小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CEL...
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背著黑色Triomphe包款的何泓姍，雪白長腿太搶鏡。圖／CELINE by H...
背著黑色Triomphe包款的何泓姍，雪白長腿太搶鏡。圖／CELINE by HEDI SLIMANE提供
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Triomphe織布黃褐色小牛皮大型肩背包，售價12萬5,000元。圖／CELI...
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BLACKPINK的Lisa以丹寧外套配襯淡酒紅色Triomphe包款。圖／CE...
BLACKPINK的Lisa以丹寧外套配襯淡酒紅色Triomphe包款。圖／CELINE by HEDI SLIMANE提供
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大表姊劉雯舉手投足都是超模氣場，紅色Triomphe成為亮點。圖／CELINE ...
大表姊劉雯舉手投足都是超模氣場，紅色Triomphe成為亮點。圖／CELINE by HEDI SLIMANE提供
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