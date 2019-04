「白蕊姬」何泓姍CELINE手袋配雪白美腿 成為搶鏡焦點

2019-04-09



方形小包、袋前有金屬鑲嵌裝飾的包袋,是當前最時髦的款式,CELINE的Triomphe便在此列,近期韓星吳漣序、鄭麗媛、BLACKPINK的Lisa都被它圈粉,大表姊劉雯更是背著Triomphe笑得合不攏嘴,搭襯綠色格紋開襟針織衫,復古中有著時髦的神采,亮麗搶眼。

劉雯以紅色Triomphe包款作為一身亮點,開襟針織衫以皮帶紮起的穿法,復古優雅,也展現了她向來輕鬆駕馭服裝的自在氣度;在《如懿傳》飾演白蕊姬、和趙麗穎撞臉的何泓姍,則是冷臉時尚全面開展,以oversize開襟外套搭配丹寧短褲,配襯黑色Triomphe,雪白美腿完全成為搶鏡焦點;BLACKPINK的Lisa以丹寧外套配襯淡酒紅色款,則是輕鬆易學的穿搭法。