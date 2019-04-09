「白蕊姬」何泓姍CELINE手袋配雪白美腿 成為搶鏡焦點

2019-04-09 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



方形小包、袋前有金屬鑲嵌裝飾的包袋，是當前最時髦的款式，CELINE的Triomphe便在此列，近期韓星吳漣序、鄭麗媛、BLACKPINK的Lisa都被它圈粉，大表姊劉雯更是背著Triomphe笑得合不攏嘴，搭襯綠色格紋開襟針織衫，復古中有著時髦的神采，亮麗搶眼。

劉雯以紅色Triomphe包款作為一身亮點，開襟針織衫以皮帶紮起的穿法，復古優雅，也展現了她向來輕鬆駕馭服裝的自在氣度；在《如懿傳》飾演白蕊姬、和趙麗穎撞臉的何泓姍，則是冷臉時尚全面開展，以oversize開襟外套搭配丹寧短褲，配襯黑色Triomphe，雪白美腿完全成為搶鏡焦點；BLACKPINK的Lisa以丹寧外套配襯淡酒紅色款，則是輕鬆易學的穿搭法。