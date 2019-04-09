車勝元來啦！機場穿搭超時髦 大長腿配De Beer鑽戒帥翻粉絲

2019-04-09 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為韓國綜藝節目「一日三餐」、「西班牙寄宿家庭」中，演出而人氣直升的車勝元又來了，他將為明日（4/10）的De Beers台北101店開幕，擔任剪綵嘉賓。而此行將會是快閃，預計在活動結束後便要返回韓國，所以要一睹「車大嬸」帥氣身影的人，只能把握在品牌活動時間了。

和上一次訪台時一樣，車勝元搭乘同樣班機並在預定的時間抵台，而這是他第7次造訪寶島。因為多次在綜藝節目中展現高超廚藝，讓車勝元獲得了「料理時最性感男人」的封號，而總是對同劇後輩的細心呵護暖男形象，更讓粉絲暱稱他為「車大嬸」。雖然，此次來台車勝元仍舊在安排下走禮遇通關，但仍吸引了不少粉絲，進入管制區，在閘口等待偶像的現身。而親切的他，仍不忘與幸運粉絲握手打招呼，一了心願。