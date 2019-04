車勝元來啦!機場穿搭超時髦 大長腿配De Beer鑽戒帥翻粉絲

2019-04-09 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



因為韓國綜藝節目「一日三餐」、「西班牙寄宿家庭」中,演出而人氣直升的車勝元又來了,他將為明日(4/10)的De Beers台北101店開幕,擔任剪綵嘉賓。而此行將會是快閃,預計在活動結束後便要返回韓國,所以要一睹「車大嬸」帥氣身影的人,只能把握在品牌活動時間了。

和上一次訪台時一樣,車勝元搭乘同樣班機並在預定的時間抵台,而這是他第7次造訪寶島。因為多次在綜藝節目中展現高超廚藝,讓車勝元獲得了「料理時最性感男人」的封號,而總是對同劇後輩的細心呵護暖男形象,更讓粉絲暱稱他為「車大嬸」。雖然,此次來台車勝元仍舊在安排下走禮遇通關,但仍吸引了不少粉絲,進入管制區,在閘口等待偶像的現身。而親切的他,仍不忘與幸運粉絲握手打招呼,一了心願。