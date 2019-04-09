車勝元來啦！機場穿搭超時髦 大長腿配De Beer鑽戒帥翻粉絲
因為韓國綜藝節目「一日三餐」、「西班牙寄宿家庭」中，演出而人氣直升的車勝元又來了，他將為明日（4/10）的De Beers台北101店開幕，擔任剪綵嘉賓。而此行將會是快閃，預計在活動結束後便要返回韓國，所以要一睹「車大嬸」帥氣身影的人，只能把握在品牌活動時間了。
和上一次訪台時一樣，車勝元搭乘同樣班機並在預定的時間抵台，而這是他第7次造訪寶島。因為多次在綜藝節目中展現高超廚藝，讓車勝元獲得了「料理時最性感男人」的封號，而總是對同劇後輩的細心呵護暖男形象，更讓粉絲暱稱他為「車大嬸」。雖然，此次來台車勝元仍舊在安排下走禮遇通關，但仍吸引了不少粉絲，進入管制區，在閘口等待偶像的現身。而親切的他，仍不忘與幸運粉絲握手打招呼，一了心願。
不同於上一次的黑框眼鏡、戴棒球帽的造型，這回車勝元現身機場，就真的宛如在走伸展台一樣，俐落的牛仔外套搭配黑T恤，加上剪裁合身的洗舊牛仔褲，秀出大長腿，迷暈了在現場久候的粉絲。然而，既然是出席品牌活動，車勝元當然也沒忘記要好好宣傳，身上最閃亮的行頭，莫過於是手上配戴De Beers Talisman 18K白金全鑲鑽戒環，以及Talisman You & Me 18K白金單鑽戒環，果真戴好戴滿。而明天車勝元又會以什麼造型現身活動，相信所有人都很期待。
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