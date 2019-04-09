牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



天熱想吃點麵包餐點取代飯麵，完全不用怕太過單調，這年頭，單吃碳烤吐司、漢堡也可以很滿足！快跟著IG網友來找熱門餐點，起司控尤其不能錯過這篇喔！

金花碳烤吐司 邪惡起司瀑布IG一直燒

提到西門商圈餐點，「金花碳烤吐司」必定在起司控的名單之中，也是常滑IG就很容易被起司照片燒到的知名碳烤吐司店，什麼魅力讓它在IG上一直紅一直燒？ 「金花碳烤吐司」起司瀑布。圖／IG ＠mrs.lin_提供 分享 facebook 「金花碳烤吐司」起司瀑布。圖／IG ＠mrs.lin_提供 分享 facebook

「金花碳烤吐司」店面，距離西門捷運站並不遠，網友評論「量多到浮誇」、「一路飽到中午」，早已列為台北必吃早餐之一。招牌是取名趣味的「給我壁咚」，起司瀑布太邪惡誘人，大量起士、花生醬流成河就是這麼浮誇，人氣品項還有「芋見幸福」等，都是讓許多鐵粉甘願等候的浮誇內餡。相關資訊可上臉書查詢。

屋莎起司瀑布覆蓋和牛堡 網友熱推

北到南都有分店的「Woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋」，店內除了號稱雲朵般柔軟的鬆餅，每日限量的起司瀑布和牛堡，則是IG網友常分享的好料。「起司瀑布和牛堡」受到各大吃貨熱推，因為傳說中的瀑布起司，店家用鐵鍋上菜，在溫熱Q軟的情況下一口氣倒好倒滿，起司宣洩而下蓋住漢堡肉，視覺味覺滿分。 屋莎「起司瀑布和牛堡」大量起司堆疊。圖／IG ＠amber135581提供 分享 facebook 屋莎「起司瀑布和牛堡」大量起司堆疊。圖／IG ＠amber135581提供 分享 facebook

品嘗過這款餐點的網友分享：「好邪惡好肥！」、「起司堆疊不只一層」、「起司控看完暴衝」，欣賞會牽絲的起司滑動過程，就整個療癒到不行，哪裡還有吃不下的問題呢？店面資訊可上臉書查詢。

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每月只營業幾天 隱藏版起司薯泥肉蛋吐司

台北觀光勝地北投，市場附近有一家非常低調、1個月只有營業幾天的人氣吐司店「天天肉蛋吐司」，想要一嘗傳說中的美味，需要碰碰運氣。

招牌的「天天三明治」，有滿滿的起司與特製的薯泥沙拉，滿溢而出、層次豐富，爽口不膩，真的好適合沒有胃口的夏天，搭配溫體豬肉厚片、培根、蛋，口口豐盛，肉片不會鹹且很入味，醬料還帶著花生醬香氣，吃一份就非常滿足，搭配紅豆牛奶與紅茶牛奶一起享用更是絕配。