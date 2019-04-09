新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新莊人終於等到第一個大型百貨商場了，位於新莊副都心與頭前重劃區的「宏匯廣場」，占地2.6萬坪，將引進400家品牌進駐，除了購物外，還有美麗新影城、引進日本Sony集團展演場館「Zepp場館」、300坪的VR主題遊樂園、室內攀岩館、廚藝教室、親子手作教室、咖啡廊道等，是一座融合購物與休閒娛樂的全新商場，也是當地唯一的百貨商場，預計於2020年第一季初春開幕。

特色1：影城、VR主題遊樂園與室內攀岩館這裡都有

預計導入建置300坪的VR主題遊樂園，包含4個皇家影廳在內、擁有12廳的美麗新影城，擁有挑高9米的室內攀岩館，開放式廚藝工坊跟親子手作教室，並在在一樓打造挑高16米的咖啡廊道，連通到緊鄰的2千坪新北願景公園。

特色2：引進日本Sony Music Entertainment展演場館Zepp

宏匯廣場引進日本Sony Music Entertainment專業展演場館Zepp，包括五月天、張惠妹亞洲巡迴演唱會都曾在日本Zepp場館演出。宏匯廣場的「Zepp New Taipei」， 將原裝傳真的日本演藝專業表演場館，防噪抗震設備與專業燈光音響，將強勢尬上國內許多Life House與百貨同業的定目劇場，在館內一年預計將有200場以上的演出。

特色3：400間品牌提供生活社交娛樂新基地

地下7層、地上14層的宏匯廣場，預計引進400間品牌（100間美食餐飲+300個品牌進駐），提供時尚購物、生活休閒、運動健身、閨蜜午茶與商務餐飲、流行影音等生活娛樂體驗功能。