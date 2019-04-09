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台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

上網、通話雙飽新戰局！台星288中部限定 遠傳599購機0元

2019-04-09 18:03聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

大甲媽祖遶境活動正如火如荼在中部進行，每年都吸引眾多信眾跟隨、祈求媽祖庇佑，不僅越來越多年輕人共襄盛舉，甚至吸引外國人特地飛來台灣，親身參與這個傳統宗教文化盛事，感受台灣在地信仰的力量。

台灣之星與信眾同慶，限時推出188元／288元「佛心價」資費優惠，即日起至4/10止，凡於台灣之星中部地區限定實體及網路門市，新申裝／攜碼申辦原月租288元4G資費方案，綁約12個月，即可享月租費月月折100元優惠，等於每月只要188元，即可擁有網速最高21Mbps的4G上網體驗，除每月提供的15GB免費上網傳輸量，綁約期間額外再贈送60GB，相當於每人在綁約期間內可擁有240GB免費上網傳輸量。

針對語音使用需求量較大的民眾，即日起至4/30止，凡於台灣之星中部地區限定實體門市，申辦月租288元4G資費方案，新申裝／攜碼綁約12個月或續約24個月，網外／市話每月爆送200分鐘，相當於綁約期間最高送4,800分鐘，語音加量不加價，電話隨你講。老客戶上網流量加倍送，綁約期間額外再贈送120GB，每人綁約期間內可擁有480GB免費上網傳輸量。

在全台瘋媽祖期間，活動行經的台灣之星門市都會主動提供信眾免費茶水及手機清潔、充電等貼心服務，讓信眾體力、電力都充飽再繼續出發。今年更於門市推出擲骰子拿發財金活動，只要信眾隊伍經過當日，到台灣之星中部地區9間指定實體門市擲骰子、試手氣，擲出在地代表字，即可獲得一組大甲鎮瀾宮過火加持的媽祖發財金，數量有限、送完為止。

遠傳電信網路門市近期也全新改版，除了推出「十天鑑賞期」、「全館購物免運費」、「攜碼更安心」3大保證，即日起至4/30止，更推出超殺雙飽方案，凡新申辦／攜碼月付599元指定方案，即享可上網／網內語音雙雙吃到飽，網外再送30分鐘，還可0元起直接帶走iPhone、Samsung等多款手機。若是沒有換機需求的用戶，也可申辦單門號499元吃到飽，網內每通前5分鐘免費，最高再送1,000元遠百禮券。期間只要在線上新申辦、攜碼或續約，不論搭配何種資費，還可週週抽Panasonic 55吋大電視，越早申辦中獎機會越大。

台灣之星4月限時推出瘋媽祖佛心價方案優惠。圖／摘自台灣之星官網
台灣之星4月限時推出瘋媽祖佛心價方案優惠。圖／摘自台灣之星官網
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遠傳電信網路門市歡慶改版，週週抽大電視，超殺雙飽方案限時推出。圖／遠傳電信提供
遠傳電信網路門市歡慶改版，週週抽大電視，超殺雙飽方案限時推出。圖／遠傳電信提供
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大甲媽祖發財金吃到飽
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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