上網、通話雙飽新戰局！台星288中部限定 遠傳599購機0元

2019-04-09 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



大甲媽祖遶境活動正如火如荼在中部進行，每年都吸引眾多信眾跟隨、祈求媽祖庇佑，不僅越來越多年輕人共襄盛舉，甚至吸引外國人特地飛來台灣，親身參與這個傳統宗教文化盛事，感受台灣在地信仰的力量。

台灣之星與信眾同慶，限時推出188元／288元「佛心價」資費優惠，即日起至4/10止，凡於台灣之星中部地區限定實體及網路門市，新申裝／攜碼申辦原月租288元4G資費方案，綁約12個月，即可享月租費月月折100元優惠，等於每月只要188元，即可擁有網速最高21Mbps的4G上網體驗，除每月提供的15GB免費上網傳輸量，綁約期間額外再贈送60GB，相當於每人在綁約期間內可擁有240GB免費上網傳輸量。

針對語音使用需求量較大的民眾，即日起至4/30止，凡於台灣之星中部地區限定實體門市，申辦月租288元4G資費方案，新申裝／攜碼綁約12個月或續約24個月，網外／市話每月爆送200分鐘，相當於綁約期間最高送4,800分鐘，語音加量不加價，電話隨你講。老客戶上網流量加倍送，綁約期間額外再贈送120GB，每人綁約期間內可擁有480GB免費上網傳輸量。

在全台瘋媽祖期間，活動行經的台灣之星門市都會主動提供信眾免費茶水及手機清潔、充電等貼心服務，讓信眾體力、電力都充飽再繼續出發。今年更於門市推出擲骰子拿發財金活動，只要信眾隊伍經過當日，到台灣之星中部地區9間指定實體門市擲骰子、試手氣，擲出在地代表字，即可獲得一組大甲鎮瀾宮過火加持的媽祖發財金，數量有限、送完為止。