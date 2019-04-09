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日本人氣起士塔「安普蕾修」4月11日起美麗華快閃一個月

2019-04-09 17:19聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

首創三種溫度、三種口感的日本人氣起士塔「安普蕾修」，在相隔近一年後，終於再次舉辦快閃活動，4/11至5/12將於台北Miramar美麗華百樂園B1，展開為期一個月的快閃門市，並在開賣的第一個週末4/12至4/14共3天，推出前50組原味起士塔買一送一盒優惠，4/30前同步販售季節限定「櫻花抹茶白豆起士塔」、「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」限定口味。

由日本烘焙界甜點職人研發打造的安普蕾修起士塔，嚴選日本北海道高梨起士、法國燈塔起士以及澳洲起士，以三種風味起士搭配獨特塔皮口感，可一次享有現烤出爐的爆漿美味，常溫如慕斯綿密，冰鎮後像冰淇淋扎實的三種口感。除了即將登場的快閃櫃推出買一送一優惠，適逢母親節，安普蕾修全店舖也於5/1至5/12推出任選兩盒88折優惠，每日限量20組。

另外，來自東京裏原宿的「杏桃鬆餅屋」，為慶祝來台6周年，推出「6周年慶 對對樂」活動，即日起至5/12期間來店消費，憑身份證字號有「2」、「0」、「1」、「3」數字，1個數字相同可兌換年輪小餅乾一份，2個數字相同則可免費品嘗omom咖啡一杯，3個數字相同則為美味綿密的辣肉醬起士薯瓣一份，最高4個數字相同者，可獲得焦糖香蕉覆盆子鬆餅一份。此外，再加碼凡於西元2013年出生，不限月份，只要憑證明即可獲得特製年輪小餅乾一份。

安普蕾修4/12至4/14快閃門市享買一送一優惠。圖／業者提供
安普蕾修4/12至4/14快閃門市享買一送一優惠。圖／業者提供
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杏桃鬆餅屋即日起至5/12，身分證對中2、0、1、3其一數字贈送年輪餅乾。圖／業...
杏桃鬆餅屋即日起至5/12，身分證對中2、0、1、3其一數字贈送年輪餅乾。圖／業者提供
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快閃甜點周年慶
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