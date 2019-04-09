女星晉身保養品牌CEO 自曝高山素顏照網友直呼女神擔當

2019-04-09 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



自創品牌的女星房思瑜今年成為新科保養CEO，身為SERCLE品牌創辦人的她，日前攀登台灣百岳之一的雪山時，上傳素顏自拍照，在乾冷、豔陽的高山氣候下仍自帶美肌光，散發透亮、紅潤的好膚質，被網友封為「女神擔當」，而其美肌法寶，則正是自家品牌的明星商品- SERCLE亮采水凝乳。

房思瑜指出，保養可以很機能，尤其除了日常保養，可能會兼顧有短暫旅遊、戶外活動、運動健身等生活需求，簡單、有感、使用不複雜，似乎也是現代身兼數職的女性朋友所需要的。因此一瓶多效，搭配性高、提升效率的保養需求，正是SERCLE亮采水凝乳的研發主訴求。

但，保養可不僅止於每日對肌膚的護理。房思瑜表示，她所看重的是整個生活層面的提升，因此運動、飲食、心靈的沉澱，都是她日常生活的保養元素。除了定期的室內運動，幾年前房思瑜還迷上登山，除了享受淋漓汗水的暢快之外，沉浸在原始自然環境中的反思機會，讓內心也獲得更多的養分。

然而高山氣候除了空氣極度乾燥、低溫與高於平地數倍的紫外線傷害外，因為登山裝備的精簡，也讓保養不似日常生活完備，讓每次登山後的房思瑜都產生了宛如高山症後肌的泛紅、脫皮問題。