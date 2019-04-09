小7「台灣小吃零食」第二發！煉乳、沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



繼先前推出一波台灣夜市小吃零食之後，7－ELEVEN將於4月10日展開神還原計畫，集結近40種飲料、餅乾、糖果等首次推出「台灣人氣小吃賞」，把經典的夜市小吃、在地美食變身為餅乾、飲品，就連復古味十足的飛燕煉乳、牛頭牌沙茶醬都推出聯名零食。

夜市最具代表性的台灣小吃就是米血糕、大腸包小腸、大腸麵線，波的多米血糕口味洋芋片使用香氣十足花生粉加上甜鹹醬油膏製成，口感絕妙；可樂果烤香腸風味、可樂果JUMBO米腸風味除了可分開享用，一口吃下兩種還能還原大腸包小腸噴香滋味；另外還有融合蒜味、醋味、香菜等傳統台式三香的模範生點心餅大腸麵線口味。

7－ELEVEN「台灣人氣小吃賞」最大亮點為獨家販售的盛香珍飛燕紅豆煉乳巧克酥，層層夾心的一口尺寸吃起來更方便，不僅紅豆煉乳口味重現古早味，就連包裝都超復古；超商獨賣的老楊牛頭牌沙茶火鍋風味酥餅也是強勢台味，跨界創新聯名款更具話題性。

除了休閒零食之外，7－ELEVEN更蒐羅台灣特色在地食材做成的糖果、飲料，像是選用南投鐵觀音、雲林黑金剛花生推出的77鐵觀音乳加、77黑金剛乳加，嚴選台灣仙草乾、咸豐草、甘草等製作的梧堂無糖青草茶，與CNN票選百大必吃甜點人氣名店聯名推出ICE MONSTER鳳梨綜合果汁、ICE MONSTER桑椹莓果綜合果汁，以及100%使用台灣芋頭的芋頭鮮奶飲（萬丹酪農戶生乳）等，都是台灣限定風味。