Janet謝怡芬回台快閃就為leBebé 笑稱：根本把飛機當公車在搭
義大利情感珠寶品牌leBebé相中台灣對於「有故事」的飾品特別有興趣，因此正式進軍台灣，並舉辦記者會。邀請了與品牌形象相符的女星謝怡芬（Janet）和小童星伊萊共同演繹新款的珠寶和飾品。
透露自己近期都定居美國的Janet只要接到了工作，又不想與兒子Egan分隔兩地太久，因此通常都是「當日來回」。Janet就表示在在記者會早上才回到台北，稍晚就要搭晚班機回去，「去美國好像根本是去桃園一樣」。不過，此次受邀回台演繹leBebé的新品，則讓Jaent燃起購物慾，她說：「當媽之後，看到可愛的東西想買」，在品牌櫃位逛的時候，不顧手上已戴了飾品，還認真逛了起來。她提到，首愛系列中的天秤座配飾「很有設計感又可愛，相信很多媽媽、小孩都會喜歡的」。而面對即將到來的母親節，雖然還沒安排好，不過Janet則是認真希望一家人，能夠聚在一起就很好，滿臉洋溢著幸福感。
來自義大利的leBebé以母親對孩子的愛為靈感，創造出不同珠寶與飾品，有著高搭配性與創新的設計，光是在義大利就擁有800個門市，受歡迎程度可見一斑。而且來台之迅速展店，不到半年已有信義誠品、忠孝Sogo百貨和板橋大遠百三個據點。就如同Janet所說「配戴了跟有關的飾品，就能隨時想到小孩，像是一個紀念一樣」，讓leBebé打造了聽愛（Suonamore）、珍愛（Gioielli）以及首愛（Primegioie）系列。其中聽愛系列，以長鍊搭配925純銀的吊墜組成，每件都會發出清脆的響聲，藉以吸引嬰孩的注意。首愛系列，則是專為兒童設計的珠寶，還有可讓母親、小孩搭配成套的選擇。
留言