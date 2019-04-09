Janet謝怡芬回台快閃就為leBebé 笑稱：根本把飛機當公車在搭

2019-04-09 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



義大利情感珠寶品牌leBebé相中台灣對於「有故事」的飾品特別有興趣，因此正式進軍台灣，並舉辦記者會。邀請了與品牌形象相符的女星謝怡芬（Janet）和小童星伊萊共同演繹新款的珠寶和飾品。

透露自己近期都定居美國的Janet只要接到了工作，又不想與兒子Egan分隔兩地太久，因此通常都是「當日來回」。Janet就表示在在記者會早上才回到台北，稍晚就要搭晚班機回去，「去美國好像根本是去桃園一樣」。不過，此次受邀回台演繹leBebé的新品，則讓Jaent燃起購物慾，她說：「當媽之後，看到可愛的東西想買」，在品牌櫃位逛的時候，不顧手上已戴了飾品，還認真逛了起來。她提到，首愛系列中的天秤座配飾「很有設計感又可愛，相信很多媽媽、小孩都會喜歡的」。而面對即將到來的母親節，雖然還沒安排好，不過Janet則是認真希望一家人，能夠聚在一起就很好，滿臉洋溢著幸福感。