獨家／宋喬安的每件襯衫都會說話 專訪賈靜雯《與惡》造型師

2019-04-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



熱播中的《我們與惡的距離》無疑是近期最具話題的台劇，不只劇中探討的社會議題引起強烈共鳴與反思，演員互飆演技也讓觀眾看得是非常過癮。而當中由賈靜雯所飾演的新聞主管宋喬安，精明能幹又強悍的外表下藏了痛失愛子所帶來的巨大創傷，可以說是劇中靈魂人物，而她的各種情緒、性格的變化除了隨著劇情演進能讓觀眾逐漸感受之外，服裝造型其實也藏了許多的訊息。

「宋喬安的角色設定其實是參考韓劇《迷霧》裡的女主角，也是事業女強人、個性有點冷漠、同樣跟老公感情出現問題。」負責打理賈靜雯在《我們與惡的距離》中的造型師Diane告訴我們。她透露一開始跟劇組開會討論時就拿到一整本的劇本，透過人物的對白、動作等等細節的描述，讓她很快進入到劇情的情境裡，「我會去想如果我是喬安的同事、下屬，甚至是小孩，我眼中的她會是什麼樣子的？先從這個人物的職業、基本形象去找出大方向，其他性格上想傳達的線索再從小細節下手。」於是屬於上班族女性必備的襯衫成為最主要的單品，這是大方向，接下來就是透過設計面來彰顯喬安的人物個性。

基本上關於宋喬安的造型，在這部戲裡大約可以分成兩個階段，但每一集都有些微的變化。大家可以觀察，在劇情前期的喬安大多喜歡基本的黑白、深藍等冷色調襯衫，搭配Ferragamo方正外型的包包，而且領口都很高，飾品大多只佩戴手錶，「這是想呈現她壓抑的、被束縛住的情緒，材質也偏向硬挺。很多人平常穿襯衫都會解開第一顆釦子，但喬安不會，她想藏住情緒。」在為喬安找尋各種領口比較高的襯衫時，Diane也堅持一定要顧及時髦度，「因為他是主管了，代表有一定的經濟能力，穿的服裝也會比較有點時尚感和設計感，所以大家會看到一些像是那件討論度很高的Paul & Joe襯衫，有荷葉邊、蕾絲領、透視元素等等。」手錶也以Hamilton的方形款式為主，展現嚴謹的一面。

隨著劇情演進，喬安在一次次事件的碰撞、衝擊中慢慢修復各種傷口，像是改善與老公、女兒間的關係、改變看待事情的角度、從喪子之痛走出來等等，這些轉變也可以從她第二階段的造型看出端倪。「之後她的穿著色調就會偏粉嫩色一點，粉、紫色等等，領口也不再有那麼多束縛，慢慢會有一些蝴蝶結、緞面之類的元素，象徵『放過自己』的感覺。顏色從冷到暖、材質從硬挺到軟，整個人變得比較輕鬆，不再那麼壓抑，戴的飾品種類也變多，連手錶也變成圓的。」Diane強調，一個人的造型真的可以反映出個性和狀態，「我以前有個朋友多年來只穿黑白兩色，後來談了人生第一場戀愛後，穿著整個大改變，我開始看到她穿紅色、粉色等等。」所以在為喬安設定造型時，也隨著她的狀態去做變化。

而在這兩個階段之中還有幾場回憶的戲穿插，那是交代喬安親子之間的關係，並彰顯出悲劇發生之前的一位母親的柔軟、溫暖形象。Diane選擇針織衫讓她看起來休閒一點，但是Tod’s包包造型與配色還是比較單一，讓她保留事業女強人的嚴謹。

時尚編輯出身的Diane透露，這是她第一次做戲劇的造型，過程中也遇到很多令她印象深刻的事情，「前製期只有不到一個月的時間，預算也不多，要生出如此大量的襯衫真的很不容易。」特別是針對後期劇情，考量到一些細節、色彩上的變化需求，喬安的襯衫除了跟各大品牌商借來的之外，有部分是訂製的。「有一次我結束上一個工作是下午四、五點，有場喬安的戲過幾天就要開拍，需要一件V領的襯衫，於是我穿著高跟鞋在西門町的各大西服店奔走，很多家顏色都不對，一直到晚上十二點才訂做到滿意的襯衫。而因為賈靜雯工作滿檔的關係，定裝也只定了一次，「她人非常好，身材也是很標準的，對服裝也沒有什麼意見，頂多就是修改服裝長度。」