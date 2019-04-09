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花椰菜菠蘿掀話題！ 全家「辻利抹茶季」可不只有這一味

2019-04-09 16:11聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全家便利商店開賣的「辻利抹茶脆皮菠蘿麵包」因外型激似花椰菜，在網路掀起熱烈討論，其實全家「辻利抹茶季」不只有這一味，包括抹茶日式薄餅、抹茶布丁、抹茶麻糬麵包、抹茶捲蛋糕、抹茶舒芙蕾全都有，4月10日起陸續開賣，讓抹茶控吃個過癮；為讓大眾感受濃濃日式抹茶風味，位於台北市光復南路巷內的全家便利商店華視店特別打造成辻利抹茶打卡店 。

2013年起全家便利商店即與辻利茶舖推出聯名飲品，刮起一股抹茶旋風，今年聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等近10款抹茶系商品，其中限量30萬杯的辻利黑豆玄米抹茶拿鐵除了採用百年老舖辻利抹茶粉之外，更特別加入台灣在地玄米粒與黑豆的細碎口感，入口前就能聞到玄米焙香與黑豆香氣，輕啜則能品嚐到濃厚茶香，並有微澀回甘尾韻，是今年必嚐的抹茶系飲品；至今累積銷售超過千萬杯的辻利抹茶拿鐵，今年也將辻利抹茶粉添加量增加一倍，全新推出辻利濃抹茶拿鐵，茶感濃郁再升級。

看好日系甜點雙餡混搭蔚為風潮，全家便利商店首次推出辻利抹茶日式薄餅，外層為口感濕潤的抹茶薄餅，內餡為Q彈黑糖麻糬與屏東萬丹蜜紅豆，佐以抹茶卡士達鮮奶油；撒上白芝麻的辻利抹茶麻糬麵包內餡為抹茶卡士達與軟Q麻糬，呈現日式和菓子的獨特風格；辻利抹茶布丁則為抹茶與日式焙茶凍的經典組合，可同時感受抹茶與焙煎茶香氣，一次就可品嚐兩種日式茶味。

4月17日開賣的辻利抹茶捲蛋糕為茶香醇厚的抹茶戚風蛋糕，再捲入日式黃豆黑糖鮮奶油與抹茶生巧克力；4月24日開賣的辻利抹茶舒芙蕾以辻利抹茶戚風蛋糕搭配抹茶醬與抹茶奶油霜，抹茶果醬單純使用抹茶粉煮成，無添加任何香料，所有香氣都來自於自然抹茶香。

辻利抹茶鬆餅在餅皮中拌入上等日本辻利抹茶粉，結合牛奶卡士達與抹茶奶霜內餡，微甜中...
辻利抹茶鬆餅在餅皮中拌入上等日本辻利抹茶粉，結合牛奶卡士達與抹茶奶霜內餡，微甜中帶點抹茶自然苦澀風味，售價32元。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶舒芙蕾4月24日上市，售價35元。圖／全家便利商店提供
辻利抹茶舒芙蕾4月24日上市，售價35元。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶脆皮菠蘿麵包在麵團中打入蜜紅豆粒，售價32元。圖／全家便利商店提供
辻利抹茶脆皮菠蘿麵包在麵團中打入蜜紅豆粒，售價32元。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶麻糬麵包的內餡包裹著苦中帶甜的抹茶卡士達與Q彈麻糬，售價35元，4月10...
辻利抹茶麻糬麵包的內餡包裹著苦中帶甜的抹茶卡士達與Q彈麻糬，售價35元，4月10日上市。圖／全家便利商店提供
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辻利濃抹茶拿鐵，售價55元，4月10日上市。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店推出「辻利抹茶季」，近10款抹茶系商品各有特色。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出「辻利抹茶季」，近10款抹茶系商品各有特色。記者陳立儀／攝影
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辻利黑豆玄米抹茶拿鐵採用百年老舖辻利抹茶粉，更特別加入台灣在地玄米粒與黑豆的細碎...
辻利黑豆玄米抹茶拿鐵採用百年老舖辻利抹茶粉，更特別加入台灣在地玄米粒與黑豆的細碎口感，4月10日上市，限量30萬杯。記者陳立儀／攝影
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全家便利商店與辻利抹茶再度合作，聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等...
全家便利商店與辻利抹茶再度合作，聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等近10款抹茶系商品。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶布丁，售價35元，4月10日上市。圖／全家便利商店提供
辻利抹茶布丁，售價35元，4月10日上市。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶日式薄餅外層使用抹茶薄餅層層包覆，再添加Q軟黑糖麻糬與萬丹蜜紅豆，打造豐...
辻利抹茶日式薄餅外層使用抹茶薄餅層層包覆，再添加Q軟黑糖麻糬與萬丹蜜紅豆，打造豐富口感，售價48元，4月10日上市。圖／全家便利商店提供
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辻利抹茶捲蛋糕4月17日上市，售價50元。圖／全家便利商店提供
辻利抹茶捲蛋糕4月17日上市，售價50元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店與辻利抹茶再度合作，聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等...
全家便利商店與辻利抹茶再度合作，聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等近10款抹茶系商品。圖／全家便利商店提供
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