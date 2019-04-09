花椰菜菠蘿掀話題！ 全家「辻利抹茶季」可不只有這一味

2019-04-09 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全家便利商店開賣的「辻利抹茶脆皮菠蘿麵包」因外型激似花椰菜，在網路掀起熱烈討論，其實全家「辻利抹茶季」不只有這一味，包括抹茶日式薄餅、抹茶布丁、抹茶麻糬麵包、抹茶捲蛋糕、抹茶舒芙蕾全都有，4月10日起陸續開賣，讓抹茶控吃個過癮；為讓大眾感受濃濃日式抹茶風味，位於台北市光復南路巷內的全家便利商店華視店特別打造成辻利抹茶打卡店 。

2013年起全家便利商店即與辻利茶舖推出聯名飲品，刮起一股抹茶旋風，今年聯名開發辻利黑豆玄米抹茶拿鐵、辻利抹茶日式薄餅等近10款抹茶系商品，其中限量30萬杯的辻利黑豆玄米抹茶拿鐵除了採用百年老舖辻利抹茶粉之外，更特別加入台灣在地玄米粒與黑豆的細碎口感，入口前就能聞到玄米焙香與黑豆香氣，輕啜則能品嚐到濃厚茶香，並有微澀回甘尾韻，是今年必嚐的抹茶系飲品；至今累積銷售超過千萬杯的辻利抹茶拿鐵，今年也將辻利抹茶粉添加量增加一倍，全新推出辻利濃抹茶拿鐵，茶感濃郁再升級。

看好日系甜點雙餡混搭蔚為風潮，全家便利商店首次推出辻利抹茶日式薄餅，外層為口感濕潤的抹茶薄餅，內餡為Q彈黑糖麻糬與屏東萬丹蜜紅豆，佐以抹茶卡士達鮮奶油；撒上白芝麻的辻利抹茶麻糬麵包內餡為抹茶卡士達與軟Q麻糬，呈現日式和菓子的獨特風格；辻利抹茶布丁則為抹茶與日式焙茶凍的經典組合，可同時感受抹茶與焙煎茶香氣，一次就可品嚐兩種日式茶味。