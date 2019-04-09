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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

孫芸芸拿Baguette當壞女孩 露腿直達比基尼線

2019-04-09 15:48聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

FENDI的Baguette包款強勢回歸，不僅在各主要城市舉辦大型活動，也橫掃一線女星的IG穿搭，包括昆凌、孫芸芸、曾之喬與韓星高俊熙、李聖經等，都手拿Baguette包款入鏡；孫芸芸、李聖經、蔡詩芸都以直撲比基尼線的雙腿全露風格，提前宣告熱辣夏季的來臨。

孫芸芸向來不吝露出健康修長的雙腿，這次加碼高腰牛仔褲，延伸腿部長度直達胸口，靠高腰取勝；素有「長腿精」封號的李聖經則是巧妙以側身長腿的視角，更加拉長曲線，搭襯年輕酷帥的FENDI皮革外套，另一位品牌好友高俊熙也選用經典黑色Baguette包款，蔡詩芸則是以內搭車褲配襯牛仔短褲，穿出新潮感。

昆凌在巴黎的遊樂園，全身包緊緊拎著Baguette很有法國女孩的隨性優雅風，曾之喬則是以白色裙裝配襯粉色Baguette；從眾女星的穿搭也顯現Baguette手袋呈現多種風格和個性，例如羊皮壓印的新色Baguette到2019春夏丹寧新款，囊括端莊優雅、活潑俏麗等各式面貌，在顏色方面也有青色、淡黃、黑與白等艷彩選擇，有趣的是丹寧材質的橙色Baguette在夜晚中會散發出微量螢光，是跑趴的心機之選。

Baguette Large，售價77,000元。圖／FENDI提供
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李聖經的側拍照更顯腿長。圖／取自IG
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蔡詩芸也以長腿陣勢搭Baguette包款。圖／取自IG
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丹寧款Baguette相當合襯鄭秀文的個性。圖／取自IG
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昆凌在巴黎的遊樂園以Baguette包款搭出隨性優雅風。圖／取自IG
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高俊熙選擇黑色經典款Baguette。圖／取自IG
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Baguette，售價 84,900元。圖／FENDI提供
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孫芸芸高腰丹寧褲更顯逆天長腿，拎Baguette展現壞女孩的迷人風采。圖／取自I...
孫芸芸高腰丹寧褲更顯逆天長腿，拎Baguette展現壞女孩的迷人風采。圖／取自IG
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亮粉色Baguette Large，售價1０萬元。圖／FENDI提供
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曾之喬以粉色Baguette搭出端莊優雅。圖／取自IG
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Baguette，售價10萬元。圖／FENDI提供
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FENDI遊樂園比基尼
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