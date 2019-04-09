孫芸芸拿Baguette當壞女孩 露腿直達比基尼線

2019-04-09 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI的Baguette包款強勢回歸，不僅在各主要城市舉辦大型活動，也橫掃一線女星的IG穿搭，包括昆凌、孫芸芸、曾之喬與韓星高俊熙、李聖經等，都手拿Baguette包款入鏡；孫芸芸、李聖經、蔡詩芸都以直撲比基尼線的雙腿全露風格，提前宣告熱辣夏季的來臨。

孫芸芸向來不吝露出健康修長的雙腿，這次加碼高腰牛仔褲，延伸腿部長度直達胸口，靠高腰取勝；素有「長腿精」封號的李聖經則是巧妙以側身長腿的視角，更加拉長曲線，搭襯年輕酷帥的FENDI皮革外套，另一位品牌好友高俊熙也選用經典黑色Baguette包款，蔡詩芸則是以內搭車褲配襯牛仔短褲，穿出新潮感。