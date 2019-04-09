全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



隨著迪士尼真人電影「小飛象」上映，颳起一波小飛象旋風，台灣迪士尼與誠品生活南西店攜手打造全台唯一一家小飛象主題的期間限定「歡樂馬戲團商店」，擁有最齊全的小飛象系列商品，讓小飛象鐵粉可以將滿滿的小飛象系列商品帶回家。

在「歡樂馬戲團商店」中，有全新推出的小飛象冰淇淋款潮流老帽、夜光塗料設計的閃光彩繪手機殼、還有童趣少女風格的化妝包、多款可愛的絨毛玩偶，以及泡泡歐蕾小夜燈收納盒等，每一樣都讓人童心大爆發。

此外，誠品生活南西也於外牆裝飾超過10米的超大型小飛象立體燈飾，館內1F視界寓所也打造成「小飛象故事牆」，不僅好買也好拍。

誠品人還擁有限定優惠，4月16日起至5月23日誠品人會員於誠品生活南西、誠品R79消費，憑單日不限金額消費發票，即可於該店兌換「迪士尼經典角色系列限定書籤」一款，周周推出限量新款，總共5款。

誠品人會員或累計卡卡友於誠品生活南西、誠品R79憑單店當日累計消費滿1,200元加價399元，或當日累計消費滿8,000元就可獲得「小飛象系列透明時尚托特包」。單店當日累計消費滿1,200元加購599元，或單店當日累計消費滿15,000元，可兌換「小飛象系列典雅儲物罐 」。

歡樂馬戲團商店

活動時間：即日起至2019年5月23日

活動地點：誠品生活南西店1F（台北市中山區南京西路14號）