別多花錢買家中最沒用的「5種家具」 用半年保證後悔

2019-04-09 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



最近準備添購家具，或是家裡重新裝潢嗎？有些裝潢費用不能省，也有不少必備家具，但有些傢俱，乍看很喜歡，但用久了，就一定會後悔。

以下5種家具，就千萬要考慮清楚，因為都是最沒用的啦！

吧台

很多人都會幻想家裡要有吧台，這樣偶爾可以喝點小酒，跟朋友坐在旁邊，一起聊人生，但等到裝了之後，就會發現，一年根本用不到幾次，想喝東西到餐桌上或沙發更舒服，而且吧台通常都不大，也放不了什麼東西，根本就是浪費。

浴缸

不少女生，都會希望家裡有浴缸，所以常常都會在廁所裝浴缸，覺得可以常常泡澡，但其實真正家裡有浴缸的人，都會發現一年泡不了幾次。因為每次使用前後，都要清洗好幾次，而且每天累都累死了，根本不想要花時間等水滿，還要清潔啊！

磁磚的間隔設計

許多人在整修房子時，為了美觀，都會貼上間隔磁磚，乍看很美，但久了就會發現很沒有意義，而且因為磁磚的材質不同，說不定還容易脫落，最後就發現，做這類的磁磚比較貴，還沒有比較好看。

水晶吊燈

如果家裡不是特別大，特別挑高，就別選水晶吊燈了，如果家裡不大，硬要用水晶吊燈，只會讓你家裡看起來更小，而且到時候清潔也困難，根本就不會去擦乾淨啊。

靠窗的櫥櫃