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MAY們接招！朴志訓代言「I’M MEME彩妝盤」電力超強　台灣只有這裡買得到

2019-04-09 13:18聯合報 記者陳立儀╱即時報導

韓國男團Wanna One解散之後，成員們各自繼續走花路，其中擁有百萬粉絲應援的「WINK男孩」朴志訓（박지훈 Park Ji Hoon），更是集結超高人氣、超鮮肉顏值與超狂影響力於一身，繼黃旼炫之後接棒成為I’M MEME 2019年度代言人，官方IG消息公告後，迅速突破10萬讚數、萬則留言，全新推出的I’M MEME 我愛心機電眼撲克盤形象廣告由朴志訓詮釋3款韓妝HERO色系，電力指數破表，4月11日起在屈臣氏官網搶先上市，4月25日起於屈臣氏實體店與MEMEBOX官網獨家開賣。

I’M MEME 我愛心機電眼撲克盤共有時髦優雅系＃001焦糖栗子、溫柔小姐姐系＃002乾燥玫瑰、霸氣女王系＃003甜橙紅茶等3款色系，俏皮撲克牌的盒身設計搭配精選10色眼影盤，可放入隨身化妝包，眼影囊括奶霜霧面、細緻珠光、金屬閃耀等質地，具備基本打底、漸層及暈染功能，還一盤包辦眼線、眉粉、腮紅、修容和唇珠打亮，售價皆為790元。

主打色＃002#乾燥玫瑰為溫柔玫瑰粉棕色系，每盤至少可變化出3種妝容，面積最大色塊可做打底色或同色系腮紅使用，日常上班上課可選擇裸粉玫瑰妝容，使用裸粉色塗抹於眼窩、鮮粉玫瑰色塗抹於雙眼皮摺，再加上乾燥玫瑰色塗抹於上眼皮後1／3處，最後以米色輕刷於下眼皮打造可愛臥蠶；朴志訓示範的乾燥玫瑰妝容是使用米色抹於整個上眼皮打底，並將乾燥玫瑰色輕拍在相同範圍，再使用粉土色塗抹眼尾ㄑ字形，最後用香檳棕輕點在上眼皮1／2處。

＃001焦糖栗子是不挑膚色的時髦全霧感茶棕調，朴志訓示範的妝容形象照也是溫柔清純的鄰家男孩路線；＃003甜橙紅茶為魅力大膽橙紅色調，可使用淺色於眼頭打亮、細緻珠光輕拍於眼下營造假臥蠶，打造迷人電眼，以顏色越重、範圍越小為眼妝原則，第三層眼影通常是深色調，將深色眼影小範圍覆蓋在第二層眼影之上，就能形成一種漸層變化的精緻眼妝，朴志訓演繹的形象照更有一股魅惑感。

I’M MEME我愛心機電眼撲克盤精選10色收入1張撲克牌尺寸的眼影盤。圖／ME...
I’M MEME我愛心機電眼撲克盤精選10色收入1張撲克牌尺寸的眼影盤。圖／MEMEBOX提供
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朴志訓接任I’M MEME年度代言人，演繹3款我愛心機電眼撲克盤的韓妝HERO色...
朴志訓接任I’M MEME年度代言人，演繹3款我愛心機電眼撲克盤的韓妝HERO色系。圖／MEMEBOX提供
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I’M MEME我愛心機電眼撲克盤的精巧尺寸就像1張撲克牌大小。圖／MEMEBO...
I’M MEME我愛心機電眼撲克盤的精巧尺寸就像1張撲克牌大小。圖／MEMEBOX提供
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朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃002乾燥玫瑰。圖／MEMEBOX...
朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃002乾燥玫瑰。圖／MEMEBOX提供
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朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃003甜橙紅茶。圖／MEMEBOX...
朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃003甜橙紅茶。圖／MEMEBOX提供
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I’M MEME我愛心機電眼撲克盤主打色＃002乾燥玫瑰，售價790元。圖／ME...
I’M MEME我愛心機電眼撲克盤主打色＃002乾燥玫瑰，售價790元。圖／MEMEBOX提供
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朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃001焦糖栗子。圖／MEMEBOX...
朴志訓示範I’M MEME我愛心機電眼撲克盤＃001焦糖栗子。圖／MEMEBOX提供
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