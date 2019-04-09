親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

六福講堂互動式音樂劇開演 《魔法小廚師》本月登場

2019-04-09 13:13經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

六福旅遊集團看好親子商機脈動，六福講堂自4月至7月止，推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於南港五星級飯店的台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席地而坐的方式觀賞，票價700元，憑六福集團貴賓獨享碼可享85折，活動集結國內知名音樂家，以互動式音樂劇場方式呈現。

台灣生育率愈低，親子市場卻日益暢旺。根據兒童福利聯盟統計，約4成的父母為「積極參與」陪伴家長，跟孩子一起進行遊戲，因此除了尿布、奶粉、服飾等基本用品外，父母也開始重視能夠與孩子強化互動及留下美好回憶的產品和服務，如親子體驗活動、親子餐廳等，各家廠商積極布局這塊市場。知名親子網站資料顯示，全台灣室內的親子遊樂場所共有1,386處，其中，展覽演出僅占41筆。

六福旅遊集團去年8月推出「六福講堂」系列展演活動，將兩廳院國際級演出搬到飯店內，創造了國內前往飯店看表演的新潮流，吸引新客群走進飯店，尤其是12場寶貝親子系列， 以近距離互動的表演方式受到家庭族群熱愛，締造近乎每場完售亮眼成績。

延續去年好表現，「六福講堂」與「愛玩親子藝術」再度攜手合作推出「愛玩職業 音樂變變變」活動，自4月20日至7月14日止，於台北六福萬怡酒店超新星廳共有8場演出，輕鬆又快樂的氣氛消除表演者與觀賞者間的陌生感，而表演內容則融合知名樂曲及原創劇本，以生動有趣的故事呈現職業內容，讓孩子從中體會父母工作的辛苦，是專為孩子設計的互動式音樂劇場。

首先於4月登場的演出是《魔法小廚師》，述說3位同月同日生的好朋友，他們父母都是米其林大廚，似乎忙得沒有時間陪伴他們慶生，所以他們跟神樹公公許願，希望爸爸媽媽可以一起過生日，結果隔天一早，孩子們與爸媽身分對調，變身成擁有魔法的大廚，開啟魔幻的一天故事。帶領小朋友們進入大人的職場世界，藉由小孩的視角去體驗廚師們的日常工作，並透過眼睛與耳朵進行一場充滿酸甜苦辣的美食饗宴。

六福講堂推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席...
六福講堂推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席地而坐。 圖／六福集團提供
分享

親子劇場
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

太狂了！星巴克「買1送1」連續21天獎不完 今4點開始限時買1送1

2019-04-09 11:03

藤原浩將聯手寶格麗BVLGARI 推出話題Serpenti包款及托特包

2019-04-09 10:44

混搭香奈兒再添個性好物 許瑋甯搶先迷上COCO CRUSH

2019-04-09 07:37

Cartier頂級珠寶展 楊謹華挑珠寶 聽故事才下手

2019-04-09 00:57

KKBOX自製節目全天熱播 LINE MUSIC可下載鈴聲即將登台

2019-04-08 23:50

最恐怖的聯名！UNDER PEACE攜手伊藤潤二 把惡女富江穿上身

2019-04-08 18:22

時尚小胖子回來了！TOD’S聯名Alber Elbaz 拜託快點上市

2019-04-08 16:53

法比歐化身「小王子」飛行員 替萬寶龍書寫浪漫情懷

2019-04-08 16:51

香奈兒上海辦展 「東方紅」意象韻味十足

2019-04-08 15:50

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

母親節將近…2019超紓壓禮物全公開 這款讓媽媽笑嗨嗨

2019-04-08 15:09

市價三折換購！超商超市集點廚具戰 婆媽到學生都在瘋

2019-04-08 14:07

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

天梭新表款迎合市場趨勢 復刻款、潛水和賽車表都準備好了

2019-04-08 13:30

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-08 13:05

超限定！春天到了「招桃花」 戴對Pandora珠寶必招好桃花

2019-04-08 12:39

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:35

男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

CHIN CHIN Weddings攜手麗晶精品 複製名人婚禮服務

2019-04-07 17:55

想穿梅根同款小白鞋？不能錯過這個法國國民品牌

2019-04-07 17:34

穿他的設計才能入場？Marc Jacobs婚禮讓哈蒂德、凱亞都變時尚帥妹

2019-04-07 15:34

myVideo兒童月推親子方案 每月99看到飽 再抽Sony劇院組

2019-04-07 14:13

北曲大碗茶重返紅樓 葉怡均周良諺等三代共演

2019-04-07 12:30

影／人間國寶陳錫煌上戲 劇本源頭來自爸爸李天祿

2019-04-07 12:26

展現當代女性自信風采！Chaumet打造最佳閨蜜Boléro腕表

2019-04-07 10:16

Hebe田馥甄美搭Citizen櫻花粉紅金表 粉絲：跪求跟女神戴同款！

2019-04-07 09:05

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

夏姿訂製服 以瓷器為靈感呼應女性窈窕曲線

2019-04-06 21:51

米其林怎麼公佈3次？「1張圖」秒懂2019台北米其林

2019-04-06 18:26

張鈞甯、昆凌都被圈粉 Chloé C包款名人卡司好強大

2019-04-06 17:10

超時髦高空酒吧餐廳 CÉ LA VI台灣首店進駐微風南山

2019-04-06 16:50

凱特布蘭琪拉著行李箱都像走紅毯 真是母胎巨星

2019-04-06 16:48

最後的王族！沙皇御用珠寶商訂製冠冕將登佳士得拍賣

2019-04-06 16:46

性感霸氣 今年好像該來件紅色西裝！

2019-04-06 16:40
看更多

熱門文章

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

影／全年24小時無休 郵局便利包今起可到全家寄送

2019-04-09 11:09

太狂了！星巴克「買1送1」連續21天獎不完 今4點開始限時買1送1

2019-04-09 11:03

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

調查採訪回響／別丟錯了！這些塑膠袋不能回收利用

2019-04-09 11:38

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

小心踩雷！辭職、資譴注意大小事 一張圖告訴你

2019-04-08 14:29

明天出門帶雨具 全台將由北而南轉濕涼

2019-04-09 09:39

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

大型車周圍有氣流！黏太緊「一推一吸」恐命喪輪下

2019-04-09 10:07

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

每日星座運勢／處女今天陪陪家人 工作易得相助

2019-04-09 00:00

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02

哪一種食物過敏最嚴重？ 醫師這麼說

2019-04-09 07:06

西濱快南段最後一哩路 環差過初審

2019-04-08 23:37

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

【心情點滴】黃珠玉／老友相會

2019-04-09 06:00

【家人關係】林思妙／當媽媽住院

2019-04-09 06:00

健保費全額列舉扣除節稅 健保署教6種查詢方法

2019-04-09 10:29

【女性成長】梁純綉／打完再說吧

2019-04-09 06:00

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14

提升保護力！公費流感疫苗 升級為4價

2019-04-08 23:44

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

登上頭版書店大拋售 8本599元還送春聯書籤

2019-04-08 21:31

昨全台最高溫35度 彭啟明：今仍像夏天要防中暑

2019-04-09 07:39

高溫持續至週二 好天氣沒有好空氣

2019-04-08 17:02

是「面癱」還是中風 醫：看看抬頭紋和法令紋在否

2019-04-09 10:14

兩岸十大餐飲名店 圓山飯店金龍廳、頂鮮等上榜

2019-04-08 15:37

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

失智長輩獨自至醫院就醫 一轉身卻忘記回家的路

2019-04-08 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top