六福講堂互動式音樂劇開演 《魔法小廚師》本月登場

2019-04-09 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六福旅遊集團看好親子商機脈動，六福講堂自4月至7月止，推出「愛玩職業 音樂變變變」系列活動，於南港五星級飯店的台北六福萬怡酒店演出，以野餐墊席地而坐的方式觀賞，票價700元，憑六福集團貴賓獨享碼可享85折，活動集結國內知名音樂家，以互動式音樂劇場方式呈現。

台灣生育率愈低，親子市場卻日益暢旺。根據兒童福利聯盟統計，約4成的父母為「積極參與」陪伴家長，跟孩子一起進行遊戲，因此除了尿布、奶粉、服飾等基本用品外，父母也開始重視能夠與孩子強化互動及留下美好回憶的產品和服務，如親子體驗活動、親子餐廳等，各家廠商積極布局這塊市場。知名親子網站資料顯示，全台灣室內的親子遊樂場所共有1,386處，其中，展覽演出僅占41筆。

六福旅遊集團去年8月推出「六福講堂」系列展演活動，將兩廳院國際級演出搬到飯店內，創造了國內前往飯店看表演的新潮流，吸引新客群走進飯店，尤其是12場寶貝親子系列， 以近距離互動的表演方式受到家庭族群熱愛，締造近乎每場完售亮眼成績。

延續去年好表現，「六福講堂」與「愛玩親子藝術」再度攜手合作推出「愛玩職業 音樂變變變」活動，自4月20日至7月14日止，於台北六福萬怡酒店超新星廳共有8場演出，輕鬆又快樂的氣氛消除表演者與觀賞者間的陌生感，而表演內容則融合知名樂曲及原創劇本，以生動有趣的故事呈現職業內容，讓孩子從中體會父母工作的辛苦，是專為孩子設計的互動式音樂劇場。