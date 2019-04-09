超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全民電商時代來臨，根據統計，全台有333萬人上網賣東西，平均每8人就有1人是小賣家，更有不少人將網拍當做兼職，而兼職小賣家的痛點就是上班前、下班後無法跑郵局寄包裹，飾品、扭蛋公仔、手機殼或吊飾等小物也沒有更經濟實惠的寄件選擇。全家便利商店與中華郵政攜手推出首創服務「郵局便利包店寄宅」，主攻小型包裹宅配市場，而且寄件全年無休，一次解決小賣家的兩大痛點，可於全家便利商店寄送1公斤以下小包裹，再由郵差寄送到指定地點，一般地區約2～4天即可送達。

全家便利商店首波推出的中華郵政包裹共有兩款規格，適合1公斤以下的小型包裹，一號包包材售價1元（16 X 28公分），配送費用原價65元、活動期間特價45元；二號包包材售價2元（23 X 32公分），配送費用原價75元、活動期間特價57元，寄件後2～4天可送達，離島與花東偏遠地區則為4天以上，未來也不排除導入更多規格。寄件流程與店到店相似，需操作FamiPort機台，填寫收件、寄件資訊，列印出小白單後，至櫃台結帳交付包裹。

雖然和到郵局直接寄件的到貨時間差約為1天，但全家便利商店表示，這項服務是利用現有物流體系收回，轉交郵局後再由郵差送至收件者指定地址，不但沒有重工，還可紓解超商店內包裹堆積，對需要寄送小型包裹的小賣家來說，可彈性運用上班前或下班後的時間，24小時皆可寄件，費用也更經濟實惠，一般民眾也可利用。

去年全家便利商店首創店到店取貨付款的金流服務，協助小賣家解決收款問題，今年初店到店當日配服務，則是用速度為小賣家加分，根據全家便利商店統計，店到店的店取包裹年增2～3成，去年已達1億件次，其中C2C包裹比例達7成，今年目標為1.2億件，「郵局便利包店寄宅」服務的年度目標要衝刺百萬件。

全家便利商店E-Retail事業部部長陳菀揚指出，需要一次搞定物流、金流的小賣家可選擇店到店服務；講求速度的可選擇店到店當日配，讓買家上班買、下班就能領；如果寄件物品小於1公斤以下則可選擇郵局便利包店寄宅服務，便利包的收寄據點將從郵局的1,800多個據點，增加全家便利商店的3,300間店鋪。