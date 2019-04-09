藤原浩將聯手寶格麗BVLGARI 推出話題Serpenti包款及托特包

2019-04-09 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



一出手總是能創造話題的潮流教主藤原浩（Fujiwara Hiroshi）將再度與精品品牌寶格麗（BVLGARI）聯手，顛覆著名的Serpenti包款，立即就受到矚目。

在過去，藤原浩以自己的品牌Fragment Design和路易威登（Louis Vuitton）以及泰格豪雅（TAG Heuer）等品牌聯手，推出的不論是男裝或腕表，都相當炙手可熱，多數更是秒殺款。而日前藤原浩則在自己的instagram帳號上，宣布將與同樣是LVMH集團的寶格麗合作，更曝光了幾款可能未來會販售的包款。特別是著名的Serpenti Forever包款，完全的被顛覆了，從曝光的兩款來看，都在正面印製了明顯的BVLGARI字樣、背後則是藤原浩品牌名稱的縮寫。同時，還特別推出牛仔布料的材質包款，兼具潮流感與年輕化。